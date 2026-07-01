🔴 México vs Ecuador EN VIVO Mundial 2026: siga la transmisión de los dieciseisavos de final

¡Llega el turno de una de las locales del Mundial 2026! La jornada del martes 30 de junio concluye en el mítico Estadio Azteca con el partidazo entre México y Ecuador, válido por los dieciseisavos de final del certamen.

Los dueños de casa accedieron a esta instancia, luego de una fase de grupos histórica. Puntaje perfecto con las victorias ante Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia. Ahora, buscará mantener su buena senda frente a un rival que venció por única vez en campeonatos del mundo, durante la edición 2002.

Del otro lado de la vereda se encuentra el conjunto de Sebastián Beccacece, que logró una clasificación histórica, tras derrotar por 2-1 a Alemania en la última fecha de la fase de grupos.

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