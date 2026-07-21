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21 jul 2026 Actualizado 18:02

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“Messi ha jugado un Mundial maravilloso”: Víctor Hugo Morales sobre derrota de Argentina ante España

El periodista deportivo Víctor Hugo Morales analizó la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la que España venció a Argentina por 1-0.

“Messi ha jugado un Mundial maravilloso”: Víctor Hugo Morales sobre derrota de Argentina ante España

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Lina María Vega

Lina María Vega

Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

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