🔴 Inglaterra vs. Congo EN VIVO | Siga la transmisión del partido de la Copa del Mundo 2026

Estas dos selecciones nunca se han enfrentado antes, aunque esta es la tercera vez que Inglaterra se mide a un rival africano en las eliminatorias del Mundial.

La Copa del Mundo 2026 entra en su fase de eliminación directa y uno de los cruces será Inglaterra y Congo (RDC). Mientras los europeos buscarán imponer su favoritismo para seguir en la lucha por el título, los africanos llegan con el impulso de haber firmado una histórica clasificación y con la ilusión de dar uno de los grandes golpes del torneo.

Previa del partido

Inglaterra llega a los dieciseisavos de final con la obligación de despejar las dudas que dejó durante la fase de grupos. Aunque el equipo de Thomas Tuchel avanzó a la ronda eliminatoria, su rendimiento no terminó de convencer.

Sin embargo, los ingleses mantienen un registro sólido en partidos oficiales bajo el mando del técnico alemán, con diez victorias y un empate en once encuentros, siendo Ghana el único rival que logró frenarlos en este Mundial.

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Por su parte, Congo (RDC) afrontará un capítulo histórico al disputar por primera vez un partido de eliminación directa en una Copa del Mundo. Los africanos clasificaron como el mejor tercero del Grupo K tras vencer 3-1 a Uzbekistán en la última jornada y ya habían demostrado su capacidad para competir ante potencias europeas al igualar 1-1 frente a Portugal en su debut. Ahora buscarán dar el gran golpe y sorprender a una de las favoritas del torneo.

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