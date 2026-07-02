Frustran operativo del Ejército contra el ELN en Risaralda por intervención de la guardia indígena

Pereira

Una operación militar que buscaba ubicar y capturar a presuntos integrantes del ELN en zona rural de Pueblo Rico no pudo concluir, luego de que la guardia indígena de un resguardo interviniera cuando las tropas se encontraban próximas al lugar donde, según información de inteligencia, permanecían los sospechosos.

Los hechos ocurrieron en el sector conocido como La Punta, donde unidades del Batallón de Artillería de Campaña N.º 8 San Mateo adelantaban un operativo contra una comisión de esa organización armada ilegal que, al parecer, habría ingresado al departamento de Risaralda desde el Chocó.

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De acuerdo con el coronel Luis Alfonso Palomino, comandante del Batallón San Mateo, cuando los militares se encontraban a pocos metros del objetivo fueron abordados por integrantes de la guardia indígena, que solicitaron verificar la presencia de las tropas dentro del resguardo.

“Desarrollamos la operación en el resguardo unificado del municipio de Pueblo Rico, lastimosamente faltando 600 metros, la comunidad indígena, al ver los vehículos, nos hace un pare y esto no permite que lleguemos al objetivo. Tocamos el tema con el alcalde de Pueblo Rico, nos manifiestan que estaban tratando de evitar cierto nivel de confrontación, sin embargo, no estuvieron retenidos ningunos de los soldados. Nosotros somos respetuosos de los derechos humanos, no tenemos ahí ningún tema donde podamos pues influir y pues no nos permiten llegar al objetivo”, afirmó el coronel Palomino.

Esa situación obligó a suspender la operación militar, ya que el retraso permitió que los presuntos integrantes del ELN advirtieran la presencia de la Fuerza Pública y escaparan del lugar antes de que pudiera ejecutarse el procedimiento.

Según las autoridades, entre los objetivos de la operación se encontraba un hombre conocido con el alias de ‘Anthony’, que haría parte de la comisión guerrillera que busca ampliar su presencia en esta zona del occidente risaraldense.

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El Ejército señaló además que, aunque no existen reportes de inteligencia que indiquen una amenaza concreta contra la estación de Policía del corregimiento de Santa Cecilia, las tropas mantienen un monitoreo permanente y un alto nivel de alerta debido a la intención de expansión de grupos armados ilegales en este corredor estratégico entre Risaralda y Chocó.