Fueron encontrados tres cuerpos sin vida durante el fin de semana en área metropolitana de Pereira

Pereira

El primer caso se registró en el barrio Pedregales y, según la información preliminar entregada por las autoridades, presentaba un avanzado estado de descomposición.

Unidades de Policía Judicial iniciaron las labores de inspección técnica, recolección de elementos y análisis de evidencia física con el propósito de reconstruir lo ocurrido e identificar plenamente a la víctima.

Las autoridades reiteraron que se han dispuesto todas las capacidades operativas e investigativas para lograr resultados en el menor tiempo posible e hicieron un llamado a la ciudadanía para que cualquier información que pueda contribuir al esclarecimiento del caso sea suministrada a través de los canales oficiales, garantizando absoluta reserva.

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Un hecho similar se registró en Pereira

En las últimas horas las autoridades intensificaron las investigaciones para esclarecer el homicidio de un hombre, cuyo cuerpo fue encontrado en la mañana del domingo 5 de julio en el corregimiento de San José, sector La Arenera, en Pereira.

Según conoció Caracol Radio, la víctima sería un adolescente de 16 años de edad residente de la comuna Villasantana y, al parecer, habría sufrido tres heridas con arma cortopunzante.

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Homicidio en Puerto Caldas

Las autoridades avanzan en la investigación del homicidio de Diego Fernando Castañeda, conocido con el alias de ‘El Gato’, cuyo cuerpo fue hallado en la tarde de este domingo en el sector La Playa, del corregimiento de Puerto Caldas, en Pereira.

El hallazgo se produjo luego de que habitantes del sector alertaran a la Policía sobre la presencia de un hombre sin vida a orillas del río La Vieja. Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a la víctima con varias heridas ocasionadas por arma de fuego en la cabeza.

De acuerdo con las primeras hipótesis, el homicidio estaría relacionado con una posible disputa entre estructuras dedicadas al tráfico de estupefacientes que delinquen entre Pereira y Cartago.

Dentro de las líneas de investigación también se analiza la posible participación de integrantes del grupo delincuencial Los Flacos, organización con injerencia en el norte del Valle del Cauca.