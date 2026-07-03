Médicos en Caracas, Venezuela, dan detalles de las lesiones de los heridos tras los dos terremotos

Las autoridades en Venezuela mantienen activa la red de 8 hospitales públicos y 12 clínicas privadas para la atención de los heridos tras el paso de dos terremotos el pasado 24 de junio.

Caracol Radio llegó al hospital Domingo Luciani, a donde han llegado 300 pacientes provenientes de La Guaira, una de las zonas más afectadas y devastadas por los sismos.

El equipo médico interdisciplinario contó cómo ha sido el trabajo de estos profesionales 24 horas al día para salvar vidas.

“Llegaron en promedio 5 pacientes en muy malas condiciones y son los fallecidos que se han reportado, pero el resto de los pacientes han tenido una evolución satisfactoria. Hay algunos cuadros complicados que se encuentran ahorita en el área de terapia intensiva, pero que han ido respondiendo progresivamente bien bajo los cuidados de salud que le hemos brindado en nuestra institución a estos pacientes, y esperemos muy pronto poder ver la mejoría y en un futuro no lejano, poder darles el alta médica”. Explicó Maurilina Guzmán, directora del hospital Domingo Luciani.

Para la doctora Fanny Neuro, subdirectora del hospital Domingo Luciani, la mayoría de los pacientes fueron operados con éxito y están en su proceso de recuperación y en monitoreo constante.

“Ayer recibimos un niño de 2 años que fue rescatado de los escombros y hoy está en perfectas condiciones”. Afirmó.

En los micrófonos de Caracol Radio, el doctor Adrián Mendoza, jefe del departamento de emergencia y medicina crítica e interna, explicó las lesiones con las que han llegado las personas producto del aplastamiento de las estructuras. Según datos oficiales, los dos terremotos ocasionaron el colapso de 189 edificios.

“Primero el aplastamiento que generan todas las estructuras, pues, genera lesiones musculares, y esto, a su vez, produce algo que se llama rabdomiólisis. Todos estos elementos que se producen, pues, lamentablemente, van al riñón, lo lastiman y generan falla renal. Intentamos, bueno, darle tratamiento de una vez. Apenas recibimos a estos pacientes, hidratarlos muy bien, poner otros medicamentos que mejoran un poco esa función renal, con la intención de que no caigan en hemodiálisis. Sin embargo, bueno, sí hemos tenido algunos casos en los que se les ha dado soporte dialítico. Afortunadamente, hemos podido realizar eso, llevar esas medidas y, bueno, esperar, esperar que el riñón responda de manera adecuada. Otra cosa importante también, y relacionada con esto, son las lesiones de las extremidades. Por lo violento de toda esta situación, de un terremoto, pues, lamentablemente, son amputadas de manera violenta las extremidades. También, bueno, y lamentablemente lo vamos a ver próximamente, son personas que estuvieron, pues, atrapadas por mucho tiempo, en contacto con un área con un ambiente que para nada es estéril, y vamos a ver infecciones”.

En el hospital Domingo Luciani se activaron grupos de trabajo para atender de manera integral a todos los pacientes que requieren atención prolongada.

“Algunos han venido asociados a trauma facial. En total, 67 pacientes han sido evaluados por traumatismos faciales. La gran mayoría en un estado leve, otros moderados y severos, que son en menor proporción, y algunos requieren procedimientos quirúrgicos que fuimos realizando en la medida que se permitieron tener las condiciones sistémicas apropiadas para resolver los problemas que presentaron, el tipo de fracturas, llámese tercio medio facial, fractura de mandíbula, y los pacientes han sido atendidos para el manejo de sus heridas, tanto de tejidos blandos como algunos traumatismos dentales”. Explicó el doctor Enrique Vélez, jefe de servicio de cirugía bucomaxilofacial.

A las afueras del centro médico hay fotos y listas de las personas desaparecidas en medio de estos dos terremotos, pero este centro médico ha activado un código QR para que las personas lleguen, lo escaneen y puedan saber si su ser querido está internado en este hospital. Lamentablemente, de los 300 pacientes que ha recibido este centro médico, 5 han fallecido.

En Venezuela se han registrado 862 réplicas y los países que han llegado para apoyar la emergencia instalarán varios hospitales de campaña para apoyar la atención de los heridos.

Además, en 49 instituciones educativas se instalarán campamentos transitorios para trasladar a las personas que permanecen en plazas y parques. Se calcula que estén en estos espacios entre 6 meses y 1 año, mientras se avanza en soluciones de vivienda definitivas una vez se pase a la etapa de reconstrucción.