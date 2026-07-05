JEP entregó a sus familias cuerpos de tres víctimas de desaparición forzada hace 20 años en Urabá

San José de Apartadó, Antioquia

Más de dos décadas después de su desaparición, los cuerpos de tres víctimas de desaparición forzada recuperados en zona rural de San José de Apartadó, en el Urabá antioqueño, fueron entregados dignamente a sus familias por la JEP.

Las víctimas fueron identificadas como Luis Eduardo Aguirre, Humberto Palacios Palacios y una tercera persona cuya identidad permanece bajo reserva y su ubicación fue posible gracias a la información suministrada por antiguos integrantes de las Farc durante versiones voluntarias y diligencias judiciales adelantadas en el marco del Caso 04, que investiga los crímenes ocurridos en la región de Urabá durante el conflicto armado.

Tras un proceso de contrastación de información, inspecciones judiciales y verificaciones en terreno realizadas por la Sala de Reconocimiento de Verdad y el Grupo de Apoyo Técnico Forense (GATEF) de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), los cuerpos fueron recuperados y entregados a sus seres queridos el pasado 12 de junio.

Detalles de la entrega y recuperación de los cuerpos

El primer hallazgo ocurrió el 30 de abril de 2024 en la vereda El Gas, donde inicialmente se adelantaba una diligencia para establecer el paradero de otra persona desaparecida. Sin embargo, los análisis antropológicos y genéticos permitieron determinar que los restos correspondían a Humberto Palacios Palacios, un trabajador del campo dedicado al aserrío de madera, desaparecido el 19 de octubre de 2000 mientras laboraba en una finca de San Pedro de Urabá.

Un día después, el 1 de mayo de 2024, en el sector conocido como Río Mariano, también en zona rural de San José de Apartadó, fueron recuperados los restos de Luis Eduardo Aguirre, agricultor y líder comunitario desaparecido el 10 de julio de 2001. Pese al avanzado deterioro de las estructuras óseas, los estudios científicos permitieron confirmar su identidad.

La tercera recuperación se realizó el 9 de julio de 2024 en la vereda La Linda, donde fue exhumado el cuerpo de una persona desaparecida forzosamente el 5 de septiembre de 2000, cuya identidad permanece en reserva.

Con estos casos, la JEP completa diez entregas dignas realizadas dentro del Caso 04 en la región de Urabá. En total, incluyendo las efectuadas en el Caso Conjunto 03-04 por los hallazgos en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba, se han entregado los cuerpos de 28 víctimas a sus familias.