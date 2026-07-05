Ejército halló arsenal de guerra de las disidencias de las Farc en el Nordeste de Antioquia

Arsenal de guerra del frente 4 de las disidencias Farc en Remedios, Antioquia. Foto: Séptima División.

Remedios, Antioquia

El Ejército Nacional halló un depósito ilegal con material de guerra, comunicaciones y explosivos que pertenecería al Frente 4 de las disidencias de las Farc, en la vereda Juan Bran, zona rural del municipio de Remedios, en el Nordeste antioqueño.

El operativo fue adelantado por soldados del Batallón de Despliegue Rápido N.° 20, adscrito a la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 7, con apoyo de la Policía Nacional, en el marco de las operaciones militares que se mantienen en esta subregión.

De acuerdo con el reporte oficial, en el lugar fueron incautados un arma larga tipo escopeta, 15 proveedores, más de 470 cartuchos de diferentes calibres, dos radios de comunicación, 100 metros de cordón detonante y 19 recipientes de PVC que, según las autoridades, eran utilizados para la fabricación de artefactos explosivos.

Intensifican operativos de control en el Nordeste antioqueño

El Ejército indicó que el resultado representa un golpe a la capacidad armada y logística de esa estructura ilegal, que mantiene presencia en el Nordeste antioqueño y es señalada de afectar la seguridad de la población mediante acciones violentas e intimidatorias.

Cabe recordar que en este municipio se han registrado combates con el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc hace una semana, dejando a más de 350 personas desplazadas de la vereda Río Bagre.

Ante la alerta de violencia, la fuerza pública intensificó sus operaciones en la región con el propósito de debilitar a los grupos armados ilegales y fortalecer las condiciones de seguridad para que los habitantes del Nordeste de Antioquia puedan regresar a sus hogares.