MOE pide al Congreso reglamentar la participación en política de funcionarios tras elecciones

Durante la presentación de su informe preliminar sobre la segunda vuelta presidencial, la Misión de Observación Electoral (MOE) hizo un llamado al Congreso de la República para que tramite una ley estatutaria que reglamente la participación en política de los funcionarios públicos, tal como lo establece la Constitución.

La organización señaló que es necesario delimitar el alcance de esta figura para brindar mayor seguridad jurídica y garantizar condiciones equitativas en los procesos electorales.

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“La MOE hace un llamado al Congreso para que reglamente la participación en política de los funcionarios públicos mediante una ley estatutaria, en cumplimiento de lo dispuesto por la Constitución”, indicó la entidad en su informe.

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Asimismo, advirtió que la falta de una regulación clara puede afectar el desarrollo de las contiendas electorales y generar ventajas indebidas para algunos sectores.

“La ausencia de reglas precisas sobre esta materia puede generar desequilibrios en la competencia democrática, especialmente cuando se involucra el uso de investiduras, recursos públicos o canales institucionales para influir en las decisiones del electorado”, señaló la MOE.

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La veeduría insistió en que la expedición de esta normativa permitiría establecer límites claros sobre la actuación de los servidores públicos durante los procesos electorales y fortalecer las garantías de transparencia y equidad en futuras elecciones.