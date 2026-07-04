Providencia decreta ley seca por elecciones atípicas para Gobernador de San Andrés

La Alcaldía de Providencia y Santa Catalina expidió el Decreto 043 del 1 de julio de 2026, mediante el cual adopta medidas de orden público con motivo de las elecciones atípicas para elegir al nuevo gobernador del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

La principal disposición establece la implementación de la ley seca en todo el municipio. Según el decreto, se “prohíbe la venta, suministro, distribución y consumo de bebidas embriagantes en espacios abiertos al público, establecimientos de comercio y sitios públicos en el municipio de Providencia y Santa Catalina Islas”, desde las 6:00 p. m. del sábado 4 de julio hasta las 6:00 a. m. del lunes 6 de julio de 2026.

La administración municipal argumenta que la decisión busca garantizar el desarrollo normal de la jornada electoral y preservar el orden público. En el documento se señala que “resulta necesario adoptar medidas preventivas tendientes a garantizar la seguridad, la convivencia ciudadana, la transparencia del proceso electoral y el normal desarrollo de la jornada democrática”.

Asimismo, el decreto sostiene que la restricción al expendio y consumo de bebidas alcohólicas “constituye una medida idónea para prevenir alteraciones del orden público y facilitar el adecuado desarrollo de las elecciones”.

La vigilancia y el cumplimiento de la medida estarán a cargo de la Policía Nacional, en coordinación con las autoridades municipales.

El acto administrativo advierte además que el incumplimiento de las disposiciones dará lugar a la aplicación de las sanciones contempladas en la legislación vigente.