Abelardo De La Espriella acuerda con Guyana alianza estratégica en seguridad, energía y gas

El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, anunció que alcanzó un acuerdo con el presidente de Guyana, Mohamed Irfaan Ali, para avanzar en una alianza estratégica bilateral enfocada en seguridad regional, cooperación energética y desarrollo del sector del gas.

De acuerdo con un comunicado de su oficina de prensa, ambos mandatarios sostuvieron una conversación telefónica en la que exploraron mecanismos para fortalecer las relaciones entre los dos países y promover iniciativas de beneficio mutuo.

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Según el presidente electo, el acercamiento busca consolidar una agenda internacional que genere resultados concretos para Colombia. “Ambos mandatarios exploraron las bases de una alianza estratégica bilateral en tres frentes prioritarios: seguridad regional, cooperación energética y desarrollo del sector del gas”, señala el comunicado.

En materia energética, De La Espriella destacó el potencial de Guyana en el sector de hidrocarburos y aseguró que una alianza permitiría impulsar la reactivación de la exploración y la producción de energía en Colombia.

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“Una alianza con Guyana en este frente aportaría conocimiento, inversión y cooperación técnica de alto valor para ese propósito”, indicó el documento.

En el frente de seguridad, ambos líderes coincidieron en la necesidad de fortalecer la coordinación regional para enfrentar amenazas como el crimen organizado transnacional y el narcotráfico.

El comunicado concluye que este acercamiento hace parte de la estrategia internacional que impulsa el presidente electo antes de su posesión, con el objetivo de “que Colombia recupere su liderazgo regional y llegue posicionada al inicio de la Patria Milagro”.