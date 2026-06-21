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“Hemos observado ataques que pasan de los insultos a la aniquilación”: Directora de la MOE

La directora de la Misión de Observación Electoral, MOE, Alejandra Barrios, pasó por los micrófonos de Caracol Radio durante la jornada de segunda vuelta presidencial para hablar sobre el reporte actual de las votaciones en los territorios.

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Aunque destacó la tranquilidad registrada hasta el momento en los puestos de votación del país, Barrios reconoció que la institución ha registrado diversas alertas y el recrudecimiento de los enfrentamientos en redes sociales.

“Hoy hemos observado ataques que han pasado de los insultos personales a invitaciones o incitaciones, inclusive hasta la aniquilación simbólica o física del contrario político”, advirtió.

Aunque calificó de inaceptables estas actitudes violentas, también subrayó cómo la llegada de la Copa del Mundo 2026 capturó la atención de las personas en medio de las elecciones actuales.

De igual manera, la directora de la MOE aseguró que Colombia cuenta con un sistema “maduro” que brinda garantías a los candidatos.

“Ha habido un ejercicio muy fuerte para poder tener información a tiempo y las altas dignidades han reconocido los resultados electorales. Esa es la base de nuestra madurez democrática. Obviamente que lo que vincula jurídicamente es el resultado de los escrutinios”, indicó Alejandra Barrios.

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