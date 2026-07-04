¿Lloverá en Colombia este fin de semana? Ideam reveló pronóstico del clima para el 04 y 05 de julio

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el pronóstico del clima para el primer fin de semana de julio de 2026, en el que se espera que el viernes 03 de julio sean las lluvias más intensas del fin de semana, especialmente en sectores del Caribe, Andina, Pacífica, Orinoquía y Amazonía, con mayores acumulados en el sur de Córdoba, occidente de Antioquia y centro de Chocó.

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El Ideam recomienda a la ciudadanía estar atenta a posibles crecientes súbitas, deslizamientos de tierra e inundaciones, especialmente en zonas de ladera y cercanas a ríos. Conozca aquí cómo estará el clima para el primer fin de semana de julio:

Pronóstico del clima, viernes 3 de julio de 2026:

Finalizando el día, se prevén condiciones de cielo mayormente nublado con lluvias durante la tarde en amplios sectores de la región Pacífica, diversas zonas de las regiones Caribe, Orinoquía y Amazonía, así como en el norte y occidente de la región Andina. Durante la noche, las precipitaciones se concentrarán en el sur de la región Caribe, el norte de la región Andina y el oriente de la Amazonía y la Orinoquía. En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevén lluvias, principalmente sobre el sur de la cuenca.

Los departamentos con mayor probabilidad de lluvias son el sur de La Guajira, Magdalena, Cesar, sur de Bolívar, sur y occidente de Córdoba, golfo de Urabá, Santander, Norte de Santander, norte y occidente de Antioquia, sur y oriente de Cundinamarca y Boyacá, Chocó, occidente de Valle del Cauca, piedemonte de Arauca, Casanare, Meta, oriente de Vichada y Guainía, norte de Amazonas, Caquetá y Putumayo.

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Pronóstico del clima, sábado 4 de julio:

Aunque se espera una disminución gradual de las lluvias, es posible que durante la mañana se presenten tormentas en sectores de la Amazonía y la Orinoquía.

En la tarde y la noche, las precipitaciones se concentrarán en zonas del centro y sur de la región Caribe, sectores de la región Pacífica y áreas dispersas de las regiones Andina y Orinoquía.

Se destacan lluvias que podrían registrarse en el sur de La Guajira, Cesar, oriente y norte de Magdalena, sur de Bolívar, sur de Córdoba, occidente y norte de Antioquia, sur de Santander, centro y sur de Norte de Santander, oriente y sur de Boyacá, Risaralda, occidente de Caldas, Chocó, occidente de Cauca y Nariño, así como en diversas zonas de Meta, Guaviare, Guainía, Vichada, Casanare y Arauca. En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se pronostican lluvias de moderada a fuerte intensidad.

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Pronóstico del clima, Domingo 5 de julio:

Continuará la tendencia a la disminución de las lluvias, especialmente en sectores de la Amazonía, el sur de la región Andina y algunas zonas del norte de la región Caribe. Sin embargo, las precipitaciones de mayor intensidad se esperan durante la tarde y la noche en el centro y occidente de la región Caribe, el centro y norte de las regiones Andina y Pacífica, el centro de la Amazonía y diferentes sectores de la Orinoquía, debido al ingreso de la onda tropical No. 22.

Los mayores acumulados de precipitación se prevén durante la tarde y noche en el centro y sur de Bolívar, Sucre, centro y sur de Córdoba, golfo de Urabá, Chocó, norte de Antioquia, occidente de Cauca y Nariño, Meta, Guaviare y el oriente de Vichada. Así mismo, podrían registrarse incrementos importantes de las precipitaciones en Santander, norte de Norte de Santander, Boyacá, Casanare, Arauca, Vichada, Guainía, Guaviare, occidente de Caquetá y norte de Amazonas. En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina persistirán las lluvias.

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