Prisa Media renueva dos de sus emisoras: así son las nuevas cabinas de Radioacktiva y Tropicana

Prisa Media Colombia presentó la renovación de las cabinas de Radioacktiva y Tropicana, una transformación que marca una nueva etapa para ambas emisoras.

Credito: Dayannis Pérez Ampliar Credito: Dayannis Pérez Cerrar

Los nuevos estudios incorporan tecnología de última generación, espacios diseñados para la producción audiovisual y herramientas que permiten ampliar la presencia de sus contenidos en plataformas digitales, respondiendo a las nuevas formas de consumo de las audiencias.

La modernización busca fortalecer la experiencia de los oyentes y, al mismo tiempo, impulsar un modelo de radio que combine las transmisiones tradicionales con contenido en video para redes sociales y otros canales digitales.

En Radioacktiva, la renovación estuvo acompañada de una campaña de expectativa que despertó la curiosidad de la audiencia.

Durante varios días, muchos seguidores pensaron que la emisora dejaría de emitir, hasta descubrir un estudio completamente renovado, con una propuesta visual inspirada en la estética de los años noventa y principios de los 2000.

Para Camilo, director de Radioacktiva, el principal objetivo fue mantener a la audiencia en el centro de la transformación.

“Los oyentes siguen sintiéndose incluidos, que es uno de los principios fundamentales de Radioacktiva como marca”, aseguró. Además, explicó que el nuevo espacio conserva la identidad del “Planeta Rock”.

El directivo agregó que la respuesta del público ha sido positiva, al considerar que la emisora se mantiene como una marca de vanguardia y una creadora de contenidos competitiva a nivel internacional.

“Esperamos que sigan haciendo parte de todo lo que hacemos aquí en el Planeta Rock”, expresó.

Por su parte, Tropicana presentó Tropicana 360, un concepto que refleja la evolución de la radio hacia un formato multiplataforma.

El estudio cuenta con cerca de 6 cámaras y un sistema tecnológico que permite producir contenido de manera simultánea para la señal al aire y los diferentes ecosistemas digitales.

“La radio no solamente ahora se oye, sino que también se ve“, afirmó Paulo Muñoz, director de Tropicana.

Según explicó, la nueva infraestructura permitirá generar contenidos diarios que trasciendan la emisión tradicional y lleguen a redes sociales y plataformas digitales, ampliando el alcance de la emisora.

El directivo destacó que la marca ha evolucionado más allá de la música.

“Nosotros ya no somos solamente radio, no somos solamente música; somos una plataforma de contenidos”, señaló, al destacar que programas de humor, entrevistas y espacios de entretenimiento ya tienen una fuerte presencia en el entorno digital.

Con esta renovación, Prisa Media reafirma su apuesta por una radio más innovadora, proyectada con las nuevas tecnologías y preparada para responder a las demandas de las audiencias actuales.

Sin perder la cercanía y la esencia que han convertido a Radioacktiva y Tropicana en referentes de la radio colombiana.