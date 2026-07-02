Capturan a dos hombres que robaban a mujeres en presuntos paseos millonarios en Pereira

Pereira

Alias ‘Fercho’ y José’, fueron capturados en flagrancia por la Policía en el centro de Pereira, luego de ser sorprendidos cuando, al parecer, mantenían retenida a una mujer dentro de un vehículo mientras la despojaban de sus pertenencias. La operación fue posible gracias a una investigación conjunta entre el Gaula de la Policía y el CTI de la Fiscalía.

Los capturados de 38 y 28 años, respectivamente, cumplían medida de aseguramiento domiciliaria y portaban brazalete electrónico. Sin embargo, según las autoridades, continuaban delinquiendo mediante la modalidad de paseo millonario, utilizando como fachada un supuesto servicio de transporte informal para ganarse la confianza de sus víctimas.

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De acuerdo con la investigación, los presuntos delincuentes cometían este delito exclusivamente contra mujeres. Una vez abordaban el vehículo, las intimidaban con arma blanca, las obligaban a entregar sus pertenencias, las claves de sus cuentas bancarias y el acceso a sus aplicaciones financieras. En algunos casos, las víctimas permanecían privadas de la libertad por más de dos horas y, presuntamente, eran obligadas a consumir sustancias estupefacientes tipo Tusi para dejarlas en estado de indefensión y facilitar el hurto. Posteriormente, eran abandonadas en sectores apartados, entre ellos el corregimiento de La Florida.

“Cayeron los magos del Paseo Millonario en Pereira, vinculados a más de 20 casos bajo esta modalidad, son dos integrantes de una organización de paseo millonario quienes tenían brazalete electrónico del INPEC y cumplían pena domiciliaria por otros delitos”, indicó el coronel Oscar Ochoa, comandante Policía Metropolitana de Pereira.

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Las autoridades también los investigan por el delito de secuestro simple, al considerar que retenían ilegalmente a las víctimas durante la comisión de los hechos.

Hasta el momento, el Gaula ha recibido cuatro denuncias formales; sin embargo, las investigaciones indican que el número de afectadas podría superar las 20 mujeres, por lo que hicieron un llamado a quienes hayan sido víctimas de esta modalidad para que denuncien y contribuyan al avance del proceso judicial.