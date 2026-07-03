Pereira refuerza la seguridad con 800 policías para el partido de la Selección Colombia

Pereira

Con el objetivo de garantizar que las celebraciones por los partidos de la Selección Colombia transcurran en un ambiente de tranquilidad, la Policía Metropolitana de Pereira puso en marcha un amplio dispositivo de seguridad que acompañará a los aficionados antes, durante y después de cada encuentro del combinado nacional en el Mundial.

El operativo contempla el despliegue de 800 uniformados en diferentes sectores del área metropolitana, especialmente en los puntos donde se espera una mayor concentración de hinchas y en los espacios habilitados para la transmisión de los partidos.

La decisión se adopta tras los múltiples casos de riñas e intolerancia atendidos durante la noche del último compromiso de Colombia, situaciones que dejaron personas heridas con armas cortopunzantes y obligaron a la intervención de las autoridades en sectores como La Badea, Pueblo Sol, El Dorado y La Circunvalar.

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Como parte de la estrategia, la institución implementó cápsulas y dispositivos especiales de servicio, conformados por personal de vigilancia, prevención y reacción, con el propósito de atender de manera oportuna cualquier situación que pueda alterar el orden público.

Las acciones incluyen patrullajes permanentes, controles preventivos, monitoreo en zonas de alta afluencia y acompañamiento a los eventos masivos que se desarrollen durante la jornada deportiva, buscando prevenir riñas, actos de intolerancia y otros comportamientos que puedan poner en riesgo la seguridad de los ciudadanos.

El coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, señaló que el despliegue operativo busca proteger la integridad de los asistentes y permitir que los encuentros deportivos sean disfrutados en un ambiente familiar y de sana convivencia.

“A todos los ciudadanos, invitarlos a la tranquilidad, al control de bebidas embriagantes, a atender el llamado de la autoridad con seguridad y con confianza. Principal recomendación, si hay algún tipo de riña, primero iniciar con el diálogo, llamar a la autoridad competente, a la policía que estaremos prestos para atender estos casos”, expresó el coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira.

Asimismo, insistieron en la importancia de respetar las normas de convivencia y atender las recomendaciones de los uniformados que estarán presentes en los diferentes puntos de concentración.

La Policía reiteró que continuará acompañando cada jornada mundialista con un importante componente operativo, reafirmando su compromiso de preservar la seguridad y garantizar que la pasión por la Selección Colombia se viva en paz en Pereira y su área metropolitana.