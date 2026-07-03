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03 jul 2026 Actualizado 21:13

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Barranquilla

Conozca dónde realizará trabajos Air-e este sábado en Barranquilla

Los trabajos están programados para desarrollarse entre las 8:04 de la mañana y las 5:55 de la tarde.

Foto: cortesía Air-e.

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La empresa Air-e Intervenida anunció que este sábado 4 de julio llevará a cabo trabajos de mantenimiento en un sector del norte de Barranquilla, con el propósito de fortalecer la infraestructura del servicio de energía eléctrica.

De acuerdo con la compañía, las labores consistirán en el cambio de elementos eléctricos en la calle 73B con carrera 41B. Los trabajos están programados para desarrollarse entre las 8:04 de la mañana y las 5:55 de la tarde.

La empresa explicó que estas intervenciones hacen parte de las acciones de mantenimiento y modernización de la red eléctrica, con el fin de mejorar la confiabilidad y la continuidad del servicio para los usuarios del sector.

Air-e Intervenida invitó a la comunidad a comunicarse en caso de presentar inquietudes relacionadas con el servicio de energía a través de la línea de atención 115 o mediante el portal web oficial de la empresa, www.air-e.com.

Jesús Uribe

Jesús Uribe

Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....

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