Fiscalía imputó secuestro y tortura a Luis Mariano Díaz, hijo de Diomedes Díaz

La Fiscalía General de la Nación imputó los delitos de secuestro simple, secuestro agravado y tortura a Luis Mariano Díaz González, hijo del fallecido cantante vallenato Diomedes Díaz, y a cinco presuntos integrantes de una red de ‘gota a gota’.

Los procesados son investigados por la presunta retención ilegal y agresión de uno de sus propios cobradores, a quien señalaban de haber perdido entre 15 y 30 millones de pesos pertenecientes a la organización.

Durante la audiencia, el fiscal Rodrigo Restrepo sostuvo que los hechos ocurrieron en una vivienda del barrio Ciudad Modesto, donde, según la investigación, los hoy procesados y otras personas habrían ejecutado un plan previamente concertado para privar de la libertad a Carlos Alfredo Mejía Vargas.

“Actuando previo acuerdo y con distribución funcional de tareas, ejecutaron un plan criminal consistente en privar ilegalmente de la libertad a Carlos Alfredo Mejía Vargas”, expuso el representante del ente acusador al presentar la imputación.

De acuerdo con la Fiscalía, varios de los implicados llegaron en motocicletas hasta la residencia de la víctima, la intimidaron junto a sus familiares y la obligaron a abordar uno de los vehículos. Posteriormente fue trasladada a un inmueble en el barrio La Granja, de Soledad, donde habría permanecido retenida durante varias horas.

“La víctima fue trasladada contra su voluntad hacia un lugar determinado por la organización, donde permaneció privada de la libertad bajo el dominio permanente de sus captores”, señaló Restrepo.

La tortura

El fiscal aseguró que mientras el cobrador permanecía retenido, los presuntos responsables contactaron a sus familiares para exigir inicialmente 15 millones de pesos a cambio de su liberación. Según la investigación, al conocer que la familia no contaba con esa suma, habrían planteado la transferencia de una vivienda como mecanismo de pago.

“Mantuvieron las amenazas de causar daño a la víctima y a sus familiares en caso de no acceder a sus exigencias”, afirmó el funcionario.

El supuesto papel del hijo de Diomedes Díaz

La Fiscalía también describió una serie de agresiones físicas que habrían sido cometidas durante el cautiverio. Según Restrepo, la víctima fue golpeada con tablas, tubos, armas de fuego y objetos contundentes, además de recibir heridas con arma cortopunzante y amenazas constantes de muerte.

Sobre el papel de Luis Mariano Díaz, el fiscal aseguró que “acudió al lugar donde la víctima permanecía retenida, asumió personalmente el mando de la sesión de agresiones, golpeó a la víctima con la cacha de una pistola y continuó interrogándola sobre el dinero”.

Agregó que el procesado “autorizó y respaldó las exigencias económicas posteriores, teniendo dominio funcional del hecho desde la dirección y además ejecución material parcial de la tortura”.

La eventual aceptación de cargos y la decisión de si serán enviados a una cárcel será tomada en la tarde de este viernes.