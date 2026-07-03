Así será el dispositivo de seguridad en Barranquilla por el partido Colombia VS Ghana

1.000 uniformados de distintas especialidades de la Policía acompañarán a los hinchas de la Selección Colombia que se congregarán en estadios virtuales y establecimientos nocturnos para disfrutar el partido contra Ghana.

La Policía Metropolitana de Barranquilla informó que mantendrá activos los planes de vigilancia en el área metropolitana, con el objetivo de responder de forma oportuna ante cualquier situación que pueda afectar la seguridad o la tranquilidad ciudadana durante la jornada deportiva.

“Nuestro compromiso es garantizar que esta fiesta deportiva se viva en paz, por eso invitamos a los barranquilleros y visitantes a celebrar con respeto, tolerancia y cultura ciudadana”, dijo el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, Miguel Andrés Camelo.

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Estadios virtuales

El Gran Malecón de Gran Malecón será uno de los principales puntos de encuentro para los hinchas de la Selección Colombia, con la habilitación de un fan zone oficial donde se transmitirá en pantalla gigante el partido ante Ghana por el Mundial 2026. El ingreso será gratuito hasta completar aforo, aunque con restricciones de acceso: solo podrán ingresar mayores de edad, como parte de las medidas de organización y control del evento.

La jornada contará con una programación especial que incluye música en vivo, DJs, activaciones de marca, concursos y sorteos para los asistentes, en un ambiente pensado para la celebración colectiva del fútbol. Las autoridades y organizadores también hicieron un llamado a respetar las normas de convivencia, atender las indicaciones del personal logístico y de seguridad, y cuidar los espacios públicos durante el desarrollo de la actividad en este punto emblemático de Barranquilla.

La autoridad hizo un llamado a reportar de manera oportuna cualquier hecho que pueda afectar la seguridad o la convivencia a través de la línea de emergencia 123.