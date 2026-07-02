Familia barranquillera pide ayuda para encontrar a joven que viajó a la guerra en Ucrania

La incertidumbre consume a una familia del barrio Villa San Pablo, en Barranquilla, que desde hace un mes no tiene noticias de Samir Guerrero Terán, un joven de 20 años que viajó al conflicto entre Rusia y Ucrania tras aceptar una oferta de trabajo que, según sus familiares, le prometía altos ingresos y mejores oportunidades económicas.

En diálogo con Caracol Radio, Marilis Terán, tía del joven, relató que Samir había prestado servicio militar en Bogotá y posteriormente trabajó como domiciliario en Barranquilla. Según cuenta, fue contactado por una persona que le ofreció un contrato para viajar al exterior. Según el relato, junto con su sobrino viajó un vecino y varios jóvenes que residirían en el municipio de Soledad.

El último contacto que la familia tuvo con Samir ocurrió hace aproximadamente un mes. En esa conversación, el joven les manifestó que se dirigía hacia una zona de combate y que probablemente perdería comunicación por falta de señal. Desde entonces no han vuelto a saber de él.

La preocupación aumentó cuando sobrevivientes y familiares de otros colombianos que viajaron al mismo conflicto les informaron que varios integrantes del grupo habrían fallecido durante ataques con drones.

“Nos dijeron que de un grupo de diez muchachos solo uno sobrevivió y que estaba gravemente herido. Después tampoco volvieron a saber de él. Nosotros no sabemos si Samir está vivo o muerto”, señaló Marilis entre lágrimas.

La familia asegura que cuenta con fotografías de un hombre que habría acompañado a varios de los jóvenes antes de viajar y que, según versiones conocidas por ellos, sería quien los habría reclutado.

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Marilis pidió a las autoridades investigar a esa persona y determinar si existe una red dedicada a captar colombianos para enviarlos al conflicto armado en Europa.

Llamado urgente a las autoridades

La familia de Samir solicitó la intervención del Gobierno Nacional, la Cancillería y las autoridades militares para establecer el paradero del joven y de otros colombianos que habrían viajado bajo circunstancias similares.

“Nosotros no sabemos a quién acudir. Les pedimos que investiguen, que contacten a las autoridades de esos países y nos ayuden a saber si nuestros muchachos están vivos o muertos”, expresó Marilis.