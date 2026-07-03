La OTAN tiene previsto nuevo compromiso económico para Ucrania, pero no avanzará en su adhesión

Los líderes de la OTAN esperan respaldar en la cumbre que celebrarán el 7 y 8 de julio en Ankara un nuevo compromiso financiero para apoyar militarmente a Ucrania, que podría llegar a los 70.000 millones de euros anuales, pero no se prevén avances en el camino del país para convertirse algún día en miembro de la Alianza.

La OTAN centrará su cumbre en el apoyo a Ucrania, así como en la necesidad de repuntar la producción industrial militar y en realizar un balance de la senda para alcanzar su objetivo de invertir un 5 % del PIB en defensa para 2035.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, asistirá al encuentro, en el que se espera que los aliados recuerden que se mantienen firmes en el respaldo a Ucrania.

Le puede interesar: Gaza: Mil días de guerra, seis meses de una paz que no arranca

“Recordaremos al presidente (ruso, Vladímir) Putin que no vamos a irnos a ninguna parte”, indicó la semana pasada desde Estados Unidos el secretario general aliado, Mark Rutte, quien ha destacado recientemente el cambio de tendencia en el campo de batalla, en el que Ucrania había estado perdiendo terreno.

“Tras cinco años de guerra por parte de Rusia, Ucrania no solo se mantiene firme, sino que nos recuerda a todos el poder de los principios. Que vale la pena luchar por la libertad, sean cuales sean las circunstancias”, resumió Rutte.

El pasado 3 de junio, Rutte encabezó una visita del Consejo del Atlántico Norte —el máximo órgano de decisiones de la OTAN— a Kiev, poco después de un nuevo ataque masivo ruso con misiles y drones que afectaron desde un centro comercial a un monasterio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Los 32 embajadores aliados participaron en el primer Consejo OTAN-Ucrania que tiene lugar en territorio ucraniano y pusieron de manifiesto el “vínculo duradero” entre las dos partes.

También le puede interesar: Renuncia alta asesora de Aerocivil tras denunciar acoso laboral y presiones para firmar contratos

Apoyo económico

En la cumbre, se espera que los aliados manifiesten su respaldo a Kiev con el anuncio de un compromiso de entre 60.000 y 70.000 millones de euros anuales, según diversas fuentes diplomáticas, en los que se tendrán en cuenta los 30.000 millones del préstamo que la UE concederá a Ucrania para gasto militar tanto en 2026 como en 2027, pero en el que no se prevé aportación estadounidense.

En las últimas semanas, parte de los aliados ha hecho hincapié en la importancia de que es necesario un reparto equilibrado del apoyo que brindan a Ucrania.

Entre las iniciativas impulsadas por la Alianza, destaca la denominada Lista de Requerimientos Prioritarios de Ucrania (PURL, por sus siglas en inglés), por la que los aliados europeos y Canadá adquieren conjuntamente armamento estadounidense en paquetes de 500 millones de dólares (437,61 millones de euros) para donar al país invadido.

Puede leer: En Francia fueron evacuadas 3.000 personas por un incendio forestal

El embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matthew G. Whitaker, afirmó el miércoles que su país continuará como hasta ahora y “seguirá haciendo lo que está haciendo” con el esfuerzo también de los demás aliados.

A fecha de hoy, PURL ha reunido más de 6.000 millones de dólares (5.251,38 millones de euros) que se han invertido en compras a Estados Unidos, principalmente de sistemas de defensa aérea, incluidos los misiles interceptores Patriot.

Estos son esenciales para contrarrestar los misiles balísticos que Rusia utiliza para atacar las ciudades y las infraestructuras civiles de Ucrania.

También puede leer: Delcy Rodríguez anuncia fondo para reconstruir Venezuela con EE. UU. y eleva cifra de muertos a 2.595

En todo caso, a diferencia de cumbres anteriores de la OTAN, fuentes diplomáticas consideraron que no habrá novedades en cuanto a las alusiones al camino de Ucrania para entrar en la organización transatlántica.

En 2008, los líderes aliados acordaron que Ucrania sería miembro de la OTAN algún día, pero actualmente prima la idea de que no es posible integrar a un país en guerra.

Expectativas ucranianas

De cara a la cumbre, Zelenski tiene entre sus prioridades recibir nuevos compromisos de sus principales socios europeos y de EE. UU. en materia de defensas aéreas.

El mandatario ucraniano ha pedido directamente a su homólogo estadounidense, Donald Trump, permiso para fabricar en Ucrania o con sus aliados europeos sistemas antiaéreos Patriot y misiles PAC-3 para estos sistemas.

Siga leyendo: Lula califica como “traidores de patria” a la familia Bolsonaro por propuesta comercial; esto pasó.

Kiev también quiere acelerar los planes que ha abordado con Alemania y otros países del continente para empezar a fabricar durante el próximo año, un plazo que el presidente ucraniano considera “realista” si sus socios comparten su determinación.

También se espera que Zelenski presente ante sus socios los éxitos recientes de Ucrania, sobre todo en materia de ataques aéreos contra la retaguardia profunda rusa y contra los territorios ocupados, pero también en el frente, donde Kiev ha recuperado algo de territorio y ha ralentizado los avances rusos, aunque sin lograr frenarlos.

Lea aquí: Madonna trae de vuelta las pistas de baile con su nuevo disco ‘Confessions II’

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: