Gaza: mil días de guerra, seis meses de una paz que no arranca

Se cumplen mil días desde el 7 de octubre de 2023, cuando el ataque de Hamás contra Israel dejó cerca de 1.200 muertos y 251 rehenes. Hace 1.000 días comenzó la guerra en Gaza. También hace seis meses Estados Unidos declaró formalmente, en enero, el inicio de la segunda fase del alto el fuego: una fase que debía traer la desmilitarización de Hamás, una fuerza internacional de estabilización y la puesta en marcha de un comité tecnocrático palestino para gobernar la Franja. Seis meses después, ninguno de esos tres puntos se ha cumplido.

Hamás rechaza desarmarse, mientras Israel no complete la retirada pactada en la primera fase. Israel, en palabras del primer ministro, Benjamín Netanyahu, a Fox News, sostiene que un nuevo gobierno en Gaza solo es posible si Hamás entrega las armas.

La Junta de Paz impulsada por Washington sigue sin plena operatividad por falta de financiación, y las negociaciones indirectas en El Cairo, con mediación de Egipto y Catar, continúan sin avances.

Mientras tanto, la reconstrucción no ha comenzado. Según Naciones Unidas, en Gaza se acumulan 61 millones de toneladas de escombros y alrededor del 83 por ciento de los edificios está destruido o dañado. Más de dos millones de personas siguen viviendo en tiendas de campaña o refugios improvisados.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, dijo el 15 de junio en Ginebra que las fuerzas israelíes han matado a casi mil palestinos desde que se anunció el alto el fuego, la gran mayoría civiles.

Türk denunció además que las autoridades israelíes están empujando a los palestinos hacia una porción cada vez menor del territorio y restringiendo la ayuda vital. Los ataques con bombardeos, drones y fuego naval se registran prácticamente a diario. Mil días de guerra. Seis meses de una paz que existe en el papel. En Gaza, la muerte y la desesperanza siguen siendo el alimento diario.

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