Restrepo anuncia revisión “con lupa” a giros de Fiduprevisora y nombramientos del Gobierno Petro

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, aseguró en entrevista con 6AM de Caracol Radio que el proceso de empalme revisará decisiones adoptadas por el Gobierno saliente, especialmente aquellas relacionadas con giros de recursos, contrataciones y nombramientos realizados en las últimas semanas de la administración.

Según explicó Restrepo, el equipo del nuevo gobierno buscará establecer si hubo irregularidades en el manejo de recursos públicos y, de ser necesario, solicitará la intervención de las autoridades competentes.

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Giros de Fiduprevisora por $1,6 billones

Restrepo afirmó que una de las principales preocupaciones corresponde a los giros realizados desde Fiduprevisora, los cuales, según indicó, ascienden a cerca de 1,6 billones de pesos.

El vicepresidente electo aseguró que estos recursos fueron girados en los últimos días hacia programas relacionados con alimentación escolar y asuntos agropecuarios, por lo que anunció una revisión detallada.

“Hay que llevarle la lupa a eso, y no solamente llevarle la lupa, sino preguntar más sobre ese tipo de operaciones e invitar a las autoridades judiciales a que se pronuncien.”

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Cuestionó contrataciones relacionadas con el Ministerio de Igualdad

Otro de los temas que mencionó fue la contratación de funcionarios vinculados al Ministerio de Igualdad.

Restrepo señaló que, pese a los anuncios sobre la desaparición de esa cartera, se estarían trasladando funcionarios a otras entidades del Estado.

“Empezamos a ver que se contratan todos los funcionarios del Ministerio de la Igualdad en todos los ministerios, de manera masiva. ¿Por qué? Eso es una burla a la decisión de la Corte Constitucional.”

Anunció revisión de nombramientos en provisionalidad

El vicepresidente electo también afirmó que el nuevo gobierno examinará los nombramientos en provisionalidad realizados en la carrera diplomática.

Según dijo, existen dudas sobre designaciones que, a su juicio, habrían favorecido a personas cercanas al actual gobierno.

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