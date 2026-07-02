Usuarios de Rappi Turbo en Manizales podrán ayudar a damnificados de los terremotos en Venezuela

Manizales

En alianza con el Banco de Alimentos de Bogotá, los usuarios de Rappi Turbo en Manizales podrán donar desde $ 5.000 hasta $ 50.000 para ayudar a los damnificados del doble terremoto en Venezuela con el objetivo de que los colombianos se sumen a la campaña. Nora Cristina Molina, gerente regional de Rappi en Antioquia y Eje Cafetero, explica el proceso de quienes deseen donar.

“Hoy podemos ayudar en medio de esa difícil situación. Al ingresar a la aplicación debemos hacer clic en el botón de Turbo, deben asegurarse de estar en una dirección que aparezca, ya que no tiene cobertura en toda la ciudad, pero si colocamos una dirección o nos ubicamos cerca, aparecerá el Turbo. Cuando entremos, en el primer carrusel de banners rectangulares verticales, hay uno que dice ‘Unidos por Venezuela’, bono Banco de Alimentos, dona ahora”.

La gerente regional indica que los bonos para donar parten desde los 5.000 pesos hasta los 50.000 pesos. “Lo agregan a su carrito, hacen el proceso de compra”, puntualiza.

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Cada usuario recibirá en físico un certificado por el valor aportado. La iniciativa busca facilitar un canal adicional para que las personas contribuyan de manera rápida y segura, mientras las organizaciones especializadas lideran la atención en los lugares afectados.

La campaña para sumarse a la respuesta humanitaria está disponible en Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, Bucaramanga y Manizales.