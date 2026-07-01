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UNICEF busca atender a 234.000 niños afectados por los terremotos en Venezuela

Roberto Benes, director regional de la UNICEF, pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio y aseguró que los niños han sido los más afectados tras el doble terremoto que presenció Venezuela. Incluso, advirtió que la población infantil siempre sufre un impacto desproporcionado en este tipo de desastres.

El funcionario explicó que la prioridad del organismo es salvar vidas mediante la entrega de servicios esenciales de agua, salud, educación y suministros humanitarios para las familias afectadas.

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UNIFEC envió 70 toneladas de ayuda humanitaria

Benes informó que desde la UNICEF ya movilizó dos importantes cargamentos de ayuda hacia las zonas más afectadas del vecino país.

El primero corresponde a 22 toneladas de suministros médicos esenciales, mientras que un segundo envío corresponde a 48 con elementos para atención médica de urgencia, partos seguros, cuidados de recién nacidos y prevención de tratamientos.

Además, indicó que los equipos de UNICEF ya se encuentran desplegados en terreno brindando asistencia humanitaria.

La meta es atender a 234.000 niños en Venezuela

El director regional explicó que el plan de respuesta humanitaria contempla llegar a 234.000 niños, especialmente en el estado de La Guaira, aunque también tienen previsto extenderse hasta Aragua, Carabobo, Falcón, Miranda, Yaracuy y algunas zonas de Caracas.

Además, enfatizó que la organización parte de una línea base de 680.000 niños que requieren asistencia humanitaria, mientras continúan consolidándose las cifras oficiales de afectados.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: