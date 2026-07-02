En audiencia de Aguas Vivas, defensa de Quintero pide que Contraloría asuma como víctima

Medellín, Antioquia

Tras la suspensión de la audiencia en la que la jueza aceptó como víctima a la Alcaldía de Medellín en el caso Aguas Vivas, en el que se encuentra imputado el exalcalde Daniel Quintero y 12 de sus exfuncionarios, la diligencia judicial se reanudó este jueves. La reanudación se dio por la solicitud de dos abogados de los procesados, entre ellos la defensa del exalcalde Daniel Quintero, que apelaron la decisión.

En esta oportunidad, la defensa del actual superintendente de Salud nacional, Daniel Quintero, sostuvo que la representación de víctima no debería ser asumida por el actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, debido a un conflicto de interés. Por esta razón, solicitaron que sea la Contraloría la que asuma dicha representación. Incluso, expusieron que el mandatario Federico Gutiérrez Zuluaga debe declararse impedido.

“El señor alcalde de Medellín podría utilizar su participación como víctima para justificar su gestión como mandatario, buscando que la investigación no revele irregularidades sobre dicho contrato público que, aunque no constituyan delitos imputables a él, podrían afectarlo política y reputacionalmente”, señaló el jurista Luis Hernández, apoderado de Quintero.

En la misma diligencia, la Fiscalía presentó sus argumentos respecto a las seis solicitudes de nulidad propuestas por la defensa. Según la fiscal, durante la audiencia de imputación se garantizó el derecho de los procesados y sus defensas a conocer los cargos y ejercer su defensa, permitiéndoles incluso formular preguntas y aclaraciones. La Fiscalía sostiene que las solicitudes de nulidad carecen de fundamento, pues no se invocaron oportunamente y las defensas actuaron de manera contradictoria en distintas etapas procesales.

Por estas razones, la Fiscalía General de la Nación solicitó negar todas las nulidades presentadas, ya que no cumplen con los requisitos legales ni jurisprudenciales exigidos.

La audiencia continuará el próximo 14 de julio a la 1:30 p.m. en esta oportunidad, la jueza escuchará a cuatro de los defensores de los procesados que no presentaron nulidad contra la imputación.