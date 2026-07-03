Bomberos de La Estrella controlan incendio provocado que amenazaba zona montañosa

La Estrella, Antioquia

Fue controlado incendio forestal que se presentó en la vereda el Guayabo, en el municipio de La Estrella, Sur del Valle de Aburrá. La conflagración que se presentó en esa zona rural fue liquidado por completo gracias a las dos cuadrillas de bomberos voluntarios que intervinieron en esa acción, que es de resaltar se hizo de manera rápida, lo que permitió que el fuego no se expandiera y se presentara una emergencia mayor.

Según indicaron las autoridades competentes, este incendio al parecer, fue provocado por una quema que se salió de control en el costado occidente del sector. Los fuertes vientos y las altas temperaturas ayudaron a que se extendiera con rapidez y pusiera en riesgo la zona montañosa, la flora y la fauna del lugar.

Desde el momento en que se reportó el incendio, la brigada forestal se desplazó al sitio. Con herramientas manuales y maquinaria, lograron llegar hasta la cabeza del fuego, controlaron los flancos que se activaban por el viento y finalmente lo liquidaron.

“Gracias a la experticia y el trabajo en equipo de nuestras unidades, logramos controlar y liquidar este incendio forestal que amenazaba con propagarse debido a los fuertes vientos y a las altas temperaturas”, informó el capitán Fernando Martínez, jefe operativo del Cuerpo de Bomberos de La Estrella.

Ante esta emergencia atendida, los bomberos hacen un llamado a los habitantes de La Estrella y a las personas del sector para que eviten hacer quemas de basura o cualquier otro tipo de quema. Recuerdan que este tipo de acciones pueden generar incendios difíciles de controlar y causar daños graves al medio ambiente.