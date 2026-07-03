Supersalud concluye auditoría a la Fábrica de Licores de Antioquia tras fuerte controversia

Medellín, Antioquia

Después de toda la controversia generada por el anuncio de la auditoría a la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, esta última informó que el proceso ha llegado a su finalización. Dicha auditoría hace parte de las acciones de inspección, vigilancia y control que realiza la entidad.

Según lo informado, durante la auditoría equipos técnicos revisaron documentos y recolectaron los soportes relacionados con el cumplimiento de las obligaciones de la entidad vigilada.

De acuerdo con el comunicado de la Supersalud, una vez concluida esta fase se iniciará el análisis técnico de toda la información recopilada. Con base en esos resultados se definirá el siguiente paso del procedimiento.

Cabe recordar que desde la FLA se presentó una acción de tutela contra la Superintendencia Nacional de Salud. Según la tutela, la Supersalud solicitó 77 documentos, varios de ellos relacionados con asuntos que, a juicio de la licorera, no guardan relación con el objeto de la auditoría.

Esta decisión se tomó incluso después de que la Supersalud denunciara que desde la FLA se habría impedido reanudar la auditoría que tenía prevista. Según la entidad, no permitieron avanzar con las actuaciones de inspección, vigilancia y control.