Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

03 jul 2026 Actualizado 01:21

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Medellín

Supersalud concluye auditoría a la Fábrica de Licores de Antioquia tras fuerte controversia

Con base en esos resultados se definirá el siguiente paso del procedimiento.

Foto: cortesía Fábrica de Licores de Antioquia.

Foto: cortesía Fábrica de Licores de Antioquia.

Foto: cortesía Fábrica de Licores de Antioquia.

Martín Díaz Rubio

Medellín
Añadir Caracol Radio en Google

Medellín, Antioquia

Después de toda la controversia generada por el anuncio de la auditoría a la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, esta última informó que el proceso ha llegado a su finalización. Dicha auditoría hace parte de las acciones de inspección, vigilancia y control que realiza la entidad.

Según lo informado, durante la auditoría equipos técnicos revisaron documentos y recolectaron los soportes relacionados con el cumplimiento de las obligaciones de la entidad vigilada.

Más información

De acuerdo con el comunicado de la Supersalud, una vez concluida esta fase se iniciará el análisis técnico de toda la información recopilada. Con base en esos resultados se definirá el siguiente paso del procedimiento.

Cabe recordar que desde la FLA se presentó una acción de tutela contra la Superintendencia Nacional de Salud. Según la tutela, la Supersalud solicitó 77 documentos, varios de ellos relacionados con asuntos que, a juicio de la licorera, no guardan relación con el objeto de la auditoría.

Esta decisión se tomó incluso después de que la Supersalud denunciara que desde la FLA se habría impedido reanudar la auditoría que tenía prevista. Según la entidad, no permitieron avanzar con las actuaciones de inspección, vigilancia y control.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir