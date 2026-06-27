Presidente electo y gobernador de Antioquia acuerdan trabajar articuladamente por el departamento

Encuentro entre el presidente electo de Colombia, Aberlardo De la Espriella y el gobernador de Antioquia. Foto: Cortesía Gobernación de Antioquia

San Pedro de los Milagros, Antioquia

El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, visitó el departamento de Antioquia con el objetivo de cumplir una promesa religiosa. En la mañana de este sábado, el mandatario electo, en compañía de su esposa, Ana Lucía Pineda, y parte de su equipo de trabajo, asistió a una eucaristía en el municipio de San Pedro de los Milagros, norte de Antioquia, donde también estuvo presente el gobernador Andrés Julián Rendón Cardona.

Tras la finalización del encuentro religioso, el gobernador ratificó la disposición de Antioquia para trabajar de manera articulada con el nuevo Gobierno Nacional en favor de los colombianos.

Ante esto, el presidente electo De La Espriella señaló que “Antioquia tiene presidente con el ‘tigre’”. Agradeció el apoyo que desde esta región del país se le brindó a su candidatura y reafirmó su compromiso total con el departamento. “Trabajaremos juntos por seguridad, salud y desarrollo”, expresó.

Además, indicó que durante su mandato visitará todos los municipios del departamento, en compañía del gobernador y de los diferentes alcaldes, trabajando por la seguridad, la salud, el desarrollo y “por el futuro de este departamento que es el alma de la patria”.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, le hizo tres peticiones al presidente electo. La primera está relacionada con el tema de seguridad, la segunda con el Túnel del Toyo y la tercera con el sector salud. “Era el logro social más grande de Colombia en los últimos 30 años, y aquí hemos sufrido mucho a cuenta de todas las dificultades en las que el Gobierno mismo incurrió en el sistema y que han acarreado muertes y desastres por doquier”, señaló Rendón Cardona.

Por último, De La Espriella aseguró que el gobernador Andrés Julián cuenta con un amigo en la Presidencia. “Antioquia es ejemplo para Colombia. Vamos a resolver los retos en seguridad, infraestructura y salud, y estoy más firme que nunca por Antioquia y por la patria”.