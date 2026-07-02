Recuperarán cuerpos de 156 personas desaparecidas en conflicto armado en el cementerio de Cáceres

Cáceres, Antioquia

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas inició la primera fase de una intervención forense en el cementerio de Cáceres, en el Bajo Cauca antioqueño, con el propósito de recuperar los cuerpos de 156 personas desaparecidas en medio del conflicto armado.

Las labores, que se extenderán hasta el próximo 7 de julio, se concentran en dos áreas de interés forense ubicadas en tierra dentro del camposanto, donde se presume que fueron inhumados cuerpos sin identificar.

De acuerdo con la investigación humanitaria y extrajudicial adelantada por el Plan Regional de Búsqueda Bajo Cauca y Valdivia, 15 cuerpos permanecen en bóvedas, seis en sepulturas y los demás estarían distribuidos en dos áreas de interés forense ubicadas en tierra, que son precisamente las que serán intervenidas en esta primera etapa.

La UBPD informó que la búsqueda abarcará, en total, 23 sitios de interés forense identificados en el cementerio, cuya intervención se desarrollará en tres fases. Entre las víctimas que se espera recuperar hay personas desaparecidas en los municipios de Cáceres y Tarazá, en el Bajo Cauca, así como en el corregimiento de Puerto Valdivia, en el municipio de Valdivia, norte de Antioquia.

La primera fase comprende la exploración de una zona de aproximadamente 60 metros cuadrados, donde equipos forenses realizarán excavaciones para recuperar los cuerpos y avanzar en su identificación.

La Unidad de Búsqueda explicó que esta intervención representa un avance en la búsqueda de personas desaparecidas en la zona de influencia del embalse de Hidroituango.

“Al ser el municipio de Cáceres una zona ubicada sobre la troncal que conduce a la Costa Atlántica, pero también sobre el río Cauca, presenta un desafío en términos de cuerpos que pudieron haber sido arrojados al río Cauca y que pudieron haber sido, pues, sus cuerpos levantados en esta zona de Cáceres. Tenemos entendido que por lo menos 34 cuerpos fueron recuperados de río y fueron inhumados aquí en este cementerio”, indicó Sabina Carmona, investigadora integral de la Unidad de Búsqueda.

Llamado a las familias y a quienes tengan información

La UBPD invitó a las familias que buscan a seres queridos desaparecidos antes del 1 de diciembre de 2016, en hechos relacionados con el conflicto armado en Cáceres, a presentar su solicitud de búsqueda y aportar muestras de ADN, información que resulta fundamental para los procesos de identificación.

El Plan Regional de Búsqueda Bajo Cauca y Valdivia registra 1.654 personas desaparecidas, mientras que en Antioquia el universo asciende a 27.443 y, a nivel nacional, a 136.010 personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado.