En el cementerio de Caucasia inicia la segunda fase de recuperación de personas desaparecidas

Caucasia, Antioquia

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) inició la segunda fase de intervención forense en el cementerio parroquial Nuestra Señora de las Misericordias, ubicado en el barrio Pueblo Nuevo del municipio de Caucasia. Los trabajos se extenderán hasta el próximo 26 de octubre.

Recuperación en 26 puntos de interés forense

Durante esta nueva fase, el equipo forense de la UBPD intervendrá 25 bóvedas y una sepultura con el fin de recuperar cuerpos no identificados e identificados no reclamados, que podrían corresponder a personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado.

Además, la entidad comenzará la caracterización del osario común, que contiene restos de personas inhumadas antes del año 2009. En este proceso se aplicará una metodología específica para la intervención de osarios comunes, recientemente desarrollada por la Unidad.

Llamado a las familias buscadoras

La UBPD invitó a las familias que sospechen que sus seres queridos desaparecidos podrían estar inhumados en este cementerio, a acercarse al lugar entre el 15 y el 26 de octubre, entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m., para realizar su solicitud de búsqueda y entregar su muestra de ADN.

También se hace un llamado a las personas que tengan información que contribuya a identificar cuerpos o localizar otros posibles sitios de interés, para que la compartan con los profesionales de la entidad que estarán presentes durante los días de intervención.

El cementerio Nuestra Señora de las Misericordias concentra 133 cuerpos no identificados bajo competencia de la Unidad, que podrían corresponder a personas desaparecidas en los municipios de Caucasia, Cáceres, El Bagre, Tarazá y Nechí, así como en Valdivia, Ituango, Anorí y Segovia, y en zonas de los departamentos de Córdoba y Sucre.

Las investigaciones de la UBPD han determinado que allí se encuentran restos de personas desaparecidas en hostilidades, trabajadores que llegaron a la región y fueron víctimas de desaparición, y cuerpos recuperados del río Cauca por las autoridades y las comunidades locales.

Resultados previos

Esta intervención forma parte del Plan Regional de Búsqueda del Bajo Cauca y Valdivia, que en su primera fase —realizada entre el 14 y el 25 de julio— permitió la recuperación de 26 cuerpos, la recepción de 30 solicitudes de búsqueda y la toma de 14 muestras de ADN de familiares de personas desaparecidas.

El Plan Regional de Búsqueda Bajo Cauca y Valdivia tiene 2.321 personas dadas por desaparecidas, según los registros de la Unidad. En todo el departamento de Antioquia la cifra asciende a 25.728, y en el país a 132.877 personas.