Tribunal anuló la elección de la contralora de Bello por irregularidades en el proceso de selección

Medellín, Antioquia

El Tribunal Administrativo de Antioquia anuló la elección de Susana Palacio López como contralora de Bello para el periodo 2026-2029, al concluir que el proceso de selección presentó irregularidades en la valoración de la experiencia profesional de la aspirante.

La sentencia dejó sin efectos el acto mediante el cual el Concejo de Bello la eligió como jefe del organismo de control fiscal del municipio, al considerar que durante la convocatoria pública se desconocieron las reglas establecidas para la asignación del puntaje correspondiente a la experiencia profesional.

La irregularidad que encontró el Tribunal

En el fallo, la corporación judicial determinó que las inconsistencias en la calificación de la experiencia profesional incidieron en la conformación de la terna de elegibles y, posteriormente, en la elección de la contralora.

Para el Tribunal, esa situación afectó la legalidad del proceso de selección, razón por la cual declaró la nulidad del acto administrativo de elección.

Dos cargos fueron desestimados

La demanda también cuestionaba una presunta inhabilidad de la funcionaria por el ejercicio de autoridad administrativa durante el año anterior a su elección y una supuesta irregularidad en el diligenciamiento del formato de hoja de vida de la Función Pública.

Sin embargo, el Tribunal concluyó que ninguno de esos dos cargos estaba llamado a prosperar, por lo que únicamente declaró la nulidad por las irregularidades encontradas en la valoración de la experiencia profesional.

Procede apelación

La decisión corresponde a una sentencia de primera instancia, por lo que podrá ser apelada ante el Consejo de Estado, que tendrá la última palabra sobre la legalidad de la elección de la contralora de Bello.