Aumenta a 200 los desplazados por combates del Clan del Golfo y disidencias en Segovia y Remedios

Remedios, Antioquia

La crisis humanitaria en el Nordeste antioqueño continúa agravándose. Al menos 200 personas han sido desplazadas por los enfrentamientos entre grupos armados ilegales entre los municipios de Remedios y Segovia.

Las confrontaciones por el control del territorio y las economías ilícitas entre el Clan del Golfo y el frente 4 de las disidencias de las Farc obligaron a decenas de familias campesinas a abandonar sus viviendas en medio del fuego cruzado y buscar refugio en las cabeceras municipales. Mientras algunas llegaron al casco urbano de Segovia, otras permanecen alojadas en el coliseo municipal de Remedios, donde reciben atención de las autoridades.

La Alcaldía de Remedios informó que activó la respuesta humanitaria para atender a la población desplazada con suministro de alimentos, brigadas de salud y acompañamiento institucional. No obstante, hizo un llamado a la solidaridad de la ciudadanía para apoyar a las familias de la vereda El Río con donaciones, especialmente de ropa y otros elementos de primera necesidad, debido a que muchas salieron de sus hogares sin pertenencias.

Solicitud de protección y garantías de seguridad

A la emergencia por el desplazamiento se suma una nueva alerta de organizaciones defensoras de derechos humanos, que denunciaron la presunta incursión de un grupo armado ilegal en la vereda Lejanía, también en zona rural de Remedios. Según los reportes conocidos por Corpades y Cahucopana, la presencia de hombres armados ha generado un ambiente de miedo e incertidumbre entre las comunidades campesinas y minero-agrarias, que temen una escalada de la violencia.

Las organizaciones solicitaron la intervención urgente de las autoridades para que verifiquen lo que ocurre en el territorio, activen mecanismos de protección y garanticen la vida, la integridad y los derechos de las comunidades.

Ante el panorama violento, desde la Gobernación de Antioquia anunciaron el fortalecimiento de las operaciones militares y policiales en Remedios y Segovia junto con la Gerencia contra el Homicidio, la Policía, el Ejército y la Fiscalía.