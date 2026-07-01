Imágenes de NASA muestran desplazamiento de la superficie de la Tierra por terremotos en Venezuela ESA/Getty Images

Venezuela vive las devastadoras consecuencias de un raro fenómeno geológico conocido como doblete sísmico. Dos terremotos con segundos de diferencia y magnitudes (7,2 y 7,5) que no se veían hace más de un siglo sacudieron el norte del país, dejando, hasta el momento, cerca de 2.000 fallecidos y más de 10.000 heridos.

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Tras una semana del desastre, las autoridades y los cuerpos de socorro siguen intentando dimensionar los daños que transformaron radicalmente al estado de La Guaira y algunas zonas de Caracas, con edificios colapsados y numerosas víctimas aún sepultadas entre los escombros.

¿Qué dicen las imágenes satelitales de los terremotos en Venezuela?

Ante la destrucción que se produjo en Venezuela, las imágenes satelitales han servido como herramienta para intentar conocer la magnitud de los daños en el terreno, mientras las cifras de muertos y heridos aumentan cada día.

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En ese sentido, las imágenes de radar de alta resolución, aportadas por el satélite Sentinel-1 de la Agencia Espacial Europea (ESA), recopiladas un día después de los eventos, muestran, preliminarmente, que 58.870 edificios habrían quedado destruidos o con daños considerables.

En el análisis de la agencia se compararon imágenes previas al terremoto, para determinar cambios notorios en las áreas más afectadas por los terremotos, en La Guaira y Caracas, según datos del Servicio Geológico Estadounidense (USGS).

Vale anotar que la NASA aclara que estos resultados tienen carácter estrictamente preliminar, puesto que no han sido validados contra informes de campo, censos llevados a cabo en el terreno y demás datos adicionales.

Equipos de rescate continúan buscando víctimas y trabajando en un edificio derrumbado en Caraballeda, La Guaira, Venezuela. Getty Images / Jesus Vargas Ampliar Equipos de rescate continúan buscando víctimas y trabajando en un edificio derrumbado en Caraballeda, La Guaira, Venezuela. Getty Images / Jesus Vargas Cerrar

¿Qué tanto se desplazó la superficie terrestre por el doble terremoto en Venezuela?

Los datos preliminares indican que el efecto del doblete sísmico en Venezuela es evidente, dado el grado de desplazamiento de la superficie terrestre que se vislumbra en los datos analizados por la NASA y la ESA.

Para mostrar estos hallazgos la agencia europea publicó una imagen satelital que muestra la zona circundante de Caracas afectada por el doble terremoto. Los datos fueron tomados por el sistema satelital Copernicus Sentinel-1, capaz de detectar diferencias al nivel del suelo, con “precisión milimétrica” según la ESA.

La agencia explica que la imagen es un interferograma que fue obtenido comparando los datos de dos fechas, el 18 de junio, antes de los terremotos y el 25, un día después de la tragedia.

El patrón de franjas visible en la parte superior, al norte del mapa, muestra la extensión de la zona donde se produjo la deformación del suelo. La ESA señala que estos datos preliminares indican que el desplazamiento del suelo habría llegado a los 30 centímetros en la linea de vision.

Imagen satelital de interferómetro de la ESA que muestra el desplazamiento tras terremotos en Venezuela. Agencia Espacial Europea, ESA Ampliar Imagen satelital de interferómetro de la ESA que muestra el desplazamiento tras terremotos en Venezuela. Agencia Espacial Europea, ESA Cerrar

Así las cosas, mientras los voluntarios, autoridades locales y socorristas extranjeros trabajan incansablemente en medio del desastre, la ciencia sigue intentando comprender el comportamiento de este tipo de fenómenos para así avanzar en el seguimiento de una de las regiones con mayor actividad geológica en el planeta.