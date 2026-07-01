Mujeres en Bucaramanga recolectan biberones y juguetes para 900 niños rescatados en Venezuela

Bucaramanga, Santander

Las campañas solidarias en Bucaramanga para los damnificados en Venezuela no cesan. Esta vez la Fundación “Entre Dos Tierras”, la cual se ha encargado de suministrar asistencia a las necesidades básicas de los migrantes, lidera la recolección de biberones para más de 900 niños que permanecen en distintos puntos del vecino país.

“Hemos hablado con médicos que están trabajando en diferentes puntos entre Caracas y Carabobo, y nos están solicitando biberones. Como se ha visto en algunos videos, ante la escasez, a varios bebés les están dando el tetero con algodón. Hay más de 900 niños que hoy permanecen hospitalizados, sin sus padres, y no sabemos cuál será su futuro inmediato”, afirmó Alba Pereira, vocera de la organización.

Esta campaña no está sujeta únicamente a biberones como elemento principal a recolectar, Alba Pereira, señaló que los juguetes y otros objetos para la distracción de los más pequeños son vitales.

“También necesitamos juguetes blandos, crayolas y marcadores para cuidar un poco su salud mental. Muchos dirán que por qué pedimos una crayola en lugar de una compota, pero ambas cumplen una función igual de importante: una alimenta el cuerpo y la otra ayuda a alimentar la calma que tanto necesitan estos niños”.

Las ayudas se recibirán este miércoles 1 de julio, hasta las 5:00 p. m., en el primer piso de la Alcaldía de Bucaramanga o en la sede de la fundación, ubicada en la carrera 28 #31-34. Para obtener más información o coordinar donaciones, los interesados pueden comunicarse al 318 365 8732.