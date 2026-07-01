Venezuela eleva a 2.295 número de fallecidos y declara luto nacional por siete días

Familiares en Venezuela no renuncian a buscar a sus seres queridos

El balance de dos potentes terremotos que sacudieron Venezuela hace una semana subió a 2.295 muertos y 11.267 heridos, informó el jefe parlamentario, Jorge Rodríguez.

Rodríguez agregó que hay “12.841 personas damnificadas” por el doble sismo del 24 de junio. El anterior balance del martes daba cuenta de 1.943 fallecidos y 10.571 heridos.

El jefe de la Asamblea Nacional reiteró que el estado de La Guaira, cercano a Caracas, se mantiene como el punto principalmente afectado por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5.

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Luto por una semana

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró duelo nacional por siete días a partir de este miércoles a las 6PM hora local.

“En homenaje a la memoria de las víctimas, he decidido decretar duelo nacional por siete días, a partir de las 6:00 pm de hoy”, indicó la mandataria en un mensaje publicado en Telegram.

Rodríguez dijo que, en estos momentos de profunda tristeza, abraza a quienes sufren esta tragedia y reafirmó su compromiso de acompañarlos y protegerlos.

“Venezuela tiene el alma rasgada por las pérdidas humanas causadas por los devastadores terremotos”, añadió.

La presidenta venezolana elevó sus oraciones por los heridos, las personas desaparecidas y las comunidades afectadas.

Rescates y daños

Un total de 80.870 familias han sido atendidas, mientras que en la zona de desastre hay 3.660 rescatistas extranjeros, 148 perros, 49 vehículos de apoyo y 26.121 efectivos venezolanos, según el Gobierno. Además, 15.467 personas se han registrado como voluntarios en labores de rescate.

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Los daños causados tras los terremotos en viviendas y activos económicos, como vehículos, edificios o comercios, tienen una estimación preliminar de 6.700 millones de dólares, según una evaluación satelital basada en el Análisis Digital Rápido (Rapida) del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Un avión con medio centenar de voluntarios de la cooperación española salió este miércoles hacia Venezuela para instalar un hospital de campaña que se dedicará a apoyar la atención primaria de emergencia, la psicológica y procedimientos quirúrgicos o partos.