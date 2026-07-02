Medellín instalará pantallas gigantes en toda la ciudad para el partido de Colombia - Ghana

Medellín

La Administración Distrital de Medellín anunció que habilitará las pantallas gigantes en cada una de las 16 comunas y 5 corregimientos de Medellín, para disfrutar del partido de la Selección Colombia contra Ghana, que se jugará este viernes, 3 de julio, a partir de las 8:30 de la noche.

Espacio de convivencia

Las personas que estén en Medellín podrán acompañar a la Selección Colombia en una fiesta de convivencia y encuentro ciudadano, en cada uno de los lugares donde se instalarán estas pantallas.

Juliana Vélez, subdirectora de Fomento del Inder, explicó que “este viernes, 3 de julio, tenemos un nuevo partido de nuestra Selección Colombia con Ghana; no se pueden perder la oportunidad de verlo en familia, en nuestras pantallas gigantes que tenemos en todas las comunas y corregimientos de la ciudad de Medellín”.

Habrá Fan Zone

Además, en el coliseo Iván de Bedout se tendrá disponible la Fan Zone Oficial, donde, además de la pantalla gigante, se vivirá una fiesta con diferentes activaciones.

Juliana Vélez agregó que “es una oportunidad para que todos nos reunamos; no tenemos boletas, es gratis y es la oportunidad para que todos estemos juntos haciéndole fuerza a nuestra selección”.

El partido entre Colombia y Ghana se cumple en los dieciseisavos de final del Mundial de Fútbol y esa invitación de la Alcaldía permite celebrar la fiesta de fútbol en espacios de convivencia y de disfrute en cada una de las zonas de la capital antioqueña.

Indicó la administración distrital que “esta estrategia, que ha tenido una acogida positiva en la ciudadanía, busca que las familias y comunidades vivan los encuentros deportivos en sus barrios, en espacios abiertos al público y dispuestos para seguir el campeonato”.

Un evento gratuito

Desde la Alcaldía de Medellín aclararon que no hay ningún tipo de costo para los asistentes a los lugares donde están instaladas las pantallas gigantes o la Fan Zone, donde se dispondrá también de actividades previas al compromiso deportivo.

Programación

Estos espacios tendrán programación desde las horas de la tarde, cuatro horas antes del partido que está previsto para las 8 y 30 de la noche, y tendrán especial cuidado con los menores de edad.

Lugares de las pantallas gigantes

En la zona nororiental de Medellín, los partidos se podrán disfrutar en la estación del Metrocable Santo Domingo, la cancha La Frontera de Santa Cruz, en Manrique en el Parque Gaitán y en Aranjuez en el Parque del Calvario.

En la zona noroccidental de Medellín, las pantallas estarán en el Parque Juanes de la Paz de Castilla, en el Parque Biblioteca Gabriel García Márquez del Doce de Octubre y en la Cancha del barrio Córdoba de Robledo.

En la zona del centro oriente de Medellín estarán disponibles las pantallas en Villa Hermosa y la cancha del barrio Alejandro Echavarría del barrio Buenos Aires.

Para la zona céntrica o comuna de La Candelaria, el partido se proyectará en el Parque del barrio Boston.

Para la comuna de Laureles – Estadio, la proyección será en la Fan Zone ubicada en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot.

Para la comuna de La América se programó esta actividad en el barrio La Floresta y en San Javier, en la cancha del barrio Antonio Nariño.

En el suroriente de Medellín habrá pantalla en la plazoleta de la estación Metro de El Poblado.

En el suroccidente, se tiene previsto que se congreguen los hinchas en la Cancha Cubierta de Campo Amor y la Unidad Deportiva de Belén Rincón.

En los corregimientos, las pantallas estarán en la Institución Educativa Héctor Rogelio Montoya de Palmitas, la cancha La Loma de San Cristóbal, el parque principal de San Antonio de Prado y las casas de gobierno de Altavista y Santa Elena.