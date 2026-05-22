Colombia tendrá ‘fanzones’ para el Mundial: Ciudades y lugares para ver los partidos de la selección. Crédito: FCF/Getty Images

Desde el Mundial de Alemania 2006, la FIFA acogió dentro de la programación oficial del certamen al evento bautizado como Fan Festival, en el que se reúnen hinchas de diferentes nacionalidades en medio de actividades de entretenimiento y pantallas gigantes para ver los partidos.

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20 años después, en el marco de la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá 2026, Colombia tendrá la oportunidad de ser partícipe de la congregación masiva de hinchas en el país, gracias a las fan zones oficiales que anunció la Federación Colombiana de Fútbol, FCF.

Así las cosas, con el apoyo de las alcaldías de cinco ciudades, la federación definió los espacios a los que podrán asistir los hinchas a ver los partidos de Colombia en el Mundial.

“Los fan zones se han convertido en una herramienta apoteósica de mucho frenesí y felicidad. Lo más importante y lo que pretendemos es la unión y sabemos que nada genera más unión en el país que el fútbol y la Selección”, señaló Ramón Jesurun, presidente de la FCF durante la presentación oficial de estos espacios.

¿En qué ciudades estarán las fan zones de la Selección Colombia?

En medio de un evento realizado en Bogotá, la FCF presentó los primeros detalles de las fan zones oficiales de la selección Colombia bajo el nombre ‘La Casa de la Sele’. A estos espacios se espera asistan más de 250.000 personas a ver los partidos y participar en diferentes actividades.

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Estas son las ciudades y los lugares escogidos para la actividad:

Bogotá: Parque El Tunal y Parque Fontanar del Río

Parque El Tunal y Parque Fontanar del Río Medellín: Coliseo Iván de Bedout

Coliseo Iván de Bedout Cali: Parque La Retreta

Parque La Retreta Barranquilla: Malecón del Río

Malecón del Río Bucaramanga: Estadio Américo Montanini

Estadio Américo Montanini Miami: Anfiteatro Doral Central Park

¿Cómo funcionarán las fan zones para el Mundial en Colombia?

La FCF explicó que el acceso a las fan zones en Colombia será gratuito, a través de dinámicas a cargo de los patrocinadores y aliados de la selección.

Según la entidad, los asistentes podrán disfrutar de los partidos en pantallas gigantes, experiencias culturales, música, gastronomía y activaciones especiales, incluyendo la participación de exjugadores históricos de la selección.

Los aforos en cada sede pueden variar dependiendo del partido. Por ejemplo, para Colombia y Portugal, el 27 de junio, el Parque El Tunal pasará de 10.000 a 30.000 asistentes. Lo propio ocurrirá en Fontanar del Río, que pasa de 5.000 a 15.000 espectadores en el partido estelar.

Para este mismo encuentro, en Miami está planeado un evento especial, con entradas a la venta en Ticketmaster.