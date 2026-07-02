La Lotería del Quindío avanza en el proceso para reiniciar los sorteos

Armenia

Y es que más de un mes llevan suspendidos los sorteos de la Lotería del Quindío debido a la reserva técnica que exige garantizar en todo el momento de la operación la cobertura mínima de al menos un premio mayor, pero al no contar con la misma tomaron la decisión provisional de la suspensión.

El gerente de la entidad, Ricardo Emilio Muñoz explicó que desde la semana pasada cuentan con los documentos para que sean radicados ante el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar para que convoquen una junta directiva extraordinaria con el objetivo de analizar el proceso y así lograr reiniciar los sorteos.

“Desde la semana pasada ya tenemos todos los documentos listos para estar radicados. Me faltaba una certificación, la cual ya la tenemos el día de hoy. Yo creo que en el transcurso de la tarde o el día de mañana estamos radicando ante el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar. Ellos convocan a una junta directiva extraordinaria, nos analizan los documentos de los cuales ya tenemos un gran avance y de ahí nos dan la disposición para poder iniciar sorteos", manifestó.

Enfatizó que cuentan con los recursos correspondientes puesto que en la asamblea departamental se realizó una adición de 3 mil millones de pesos incluidos dos mil millones adicionales que se están gestionando por otros rubros con el objetivo de arrancar de nuevo el proceso.

“Ya tenemos los recursos por un trabajo intenso que hizo nuestro señor gobernador, el doctor Juan Miguel Galvis, a través de la Asamblea Departamental se hizo una adición por valor de 3600 millones de pesos para la Lotería del Quindío, incluidos 2000 millones de pesos adicionales que se están consiguiendo por otro rubro y con esos 5600 millones de pesos estaríamos arrancando de nuevo", destacó.

Asimismo, mencionó que la idea es iniciar sorteos con el mismo valor que son dos mil millones de pesos y analizar la estrategia que debe ser implementada para afrontar la contingencia presentada en meses anteriores.

El gerente recordó que por cada sorteo venden entre 460 a 480 millones y en 2025 fueron 22 mil millones de pesos.