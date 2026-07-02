Contención de servicios ambulatorios para Asmet Salud en la red pública hospitalaria del Quindío

Armenia

La Asociación Quindiana de Empresas Sociales del Estado en representación de la Red Pública Hospitalaria del departamento del Quindío informó que a la fecha, no se ha evidenciado el giro correspondiente a la capitación del mes de junio de 2026 y que persisten incumplimientos en el pago de las obligaciones económicas derivadas de la contratación por evento lo que constituye un incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de la EPS Asmet Salud.

El presidente de la asociación en el departamento, Juan David Arango indicó que la decisión se toma en conjunto con toda la red de prestadores para tomar una contención de servicios por el incremento de la cartera puesto que adeuda más de 35 mil millones de pesos.

“es una decisión que se toma en conjunto con toda la red de prestadores de servicios públicos del departamento del Quindío, la red hospitalaria de tomar una contingencia, una contención de servicios con la EPS, Asmet Salud, dado al incremento de la cartera y al no pago, en especial en este mes de junio, de la cápita del contrato tipo cápita para la baja complejidad y la alta complejidad como lo es el Hospital San Juan de Dios también afectado directamente por el incumplimiento de los acuerdos de pago", señaló.

Reconoció que es una falencia financiera muy grande para todos los hospitales públicos del departamento por eso la urgencia de tomar dicha medida entendiendo la complejidad por los incumplimientos.

Aclaró que los servicios de urgencias de todos los hospitales públicos los seguirán prestando con normalidad, pero dijo que los servicios ambulatorios como son consulta externa en la alta complejidad, cirugías programadas, intervenciones programadas en la baja complejidad, consulta médica general y odontología.

“A los usuarios decirles que los servicios de urgencias de todos los hospitales públicos se seguirá prestando con normalidad, el paciente que requiera una atención médica por el servicio de urgencias será atendido siempre y cuando cumpla con los criterios de clasificación del triage, pero los servicios ambulatorios como lo son los los servicios de consulta externa en la alta complejidad, cirugías programadas, intervenciones programadas en la baja complejidad, consulta médica general, odontología, diferentes programas de salud pública son los que van a aplicar para la contención de servicios", resaltó.

Enfatizó que han mantenido una conversación abierta con los interventores de la EPS, pero los múltiples cambios en el nivel central no permiten ejecutar los acuerdos de pagos ni mucho menos los compromisos adquiridos en las mesas.

Especificó que la presente medida de contención permanecerá vigente hasta tanto la EPS realice el giro de la capitación correspondiente al mes de junio de 2026 y normalice el pago de la totalidad de las obligaciones pendientes derivadas de la contratación por evento con la Red Pública Hospitalaria del departamento.