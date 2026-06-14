Carta a la ANI por borrador de resolución que excluye a Circasia, Quindío de la tarifa diferencial

Armenia

Toda una polémica se ha generado en el departamento debido a que en el borrador de la resolución del proyecto que establece las tarifas diferenciales en las estaciones de peajes Pavas, San Bernardo del Viento, Tarapacá I, Tarapacá II y Circasia del proyecto “Desarrollo Vial Armenia-Pereira-Manizales, quedó excluido el municipio de Circasia en el Quindío cuando hace parte del área de influencia.

Precisamente en el documento queda evidenciado que los municipios beneficiados del departamento del Quindío con la tarifa diferencial en el peaje Circasia son Filandia y Salento.

A raíz de la situación, desde la alcaldía de Circasia emitieron una carta a la Agencia Nacional de Infraestructura ANI para solicitar una explicación sobre la exclusión por las inquietudes que se generan frente a los criterios adoptados para dicha determinación.

En la misiva sostienen que es altamente preocupante que el municipio cuyo nombre identifica la estación de peaje haya sido excluido del beneficio cuando esta localidad constituye una de las entidades territoriales con mayor interacción funcional y dependencia de este corredor vial para el desarrollo de actividades laborales, comerciales, académicas, empresariales, de acceso a servicios de salud y de integración familiar.

La secretaria de Gobierno y alcaldesa encargada municipal, Natali Henao sostuvo que quedaron altamente sorprendidos cuando el día 10 de junio conocieron el borrador de la resolución quedando excluidos del beneficio por lo que de inmediato se pronunciaron ante el Gobierno Nacional.

“Te cuento que primero fue un rumor, entonces enviamos una carta el día 9 diciendo que de manera extraoficial nos estábamos enterando que el municipio de Circasia no iba a ser incluido en el tema de del peaje, Entonces ya el día 10 donde tuvimos conocimiento del borrador de la resolución, donde efectivamente quedaba Salento y Filandia y Circasia quedaba por fuera, nos volvimos a pronunciar", mencionó.

Asimismo, dio a conocer que tanto una veeduría como el Concejo Municipal realizaron los correspondientes pronunciamientos para obtener respuestas y conocer con exactitud las razones de dicha decisión.

“El consejo municipal también se pronunció. también nos llegó copia de un veedor que está pendiente también del tema, entonces pues todos estamos unidos pidiendo una explicación de por qué nos excluyeron del peaje", dijo.

En la solicitud realizada también evidencian que entre las afectaciones que se tendrían con la exclusión del beneficio son el incremento en la carga económica para las familias, especialmente aquellas cuyos integrantes deben realizar desplazamientos frecuentes, Afectación a la competitividad económica del municipio y la Desigualdad frente a municipios vecinos beneficiados, pese a compartir dinámicas territoriales, económicas y sociales similares respecto al uso de la infraestructura vial.