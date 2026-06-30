Gobierno firma resolución que pone en marcha tarifas diferenciales en 5 peajes del Eje Cafetero

Día nublado y lluvioso en Armenia y el Quindío, peaje de cruces en autopistas del café / Adrián Trejos

TRANSPORTE

El Gobierno Nacional oficializó la implementación de tarifas diferenciales en cinco estaciones de peaje de la concesión Autopistas del Café, una medida que beneficiará a más de 9.000 usuarios frecuentes del Eje Cafetero y que comenzará a regir a partir de este miércoles 1 de julio.

La decisión quedó establecida mediante una resolución firmada por la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, como parte de los compromisos adquiridos con las comunidades durante las mesas de diálogo realizadas en la región.

Asimismo, el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Óscar Torres, aseguró que se cumplió con los acuerdos alcanzados con los habitantes que se manifestaron en los peajes de la concesión.

“Cumplimos con los compromisos establecidos en las pasadas mesas técnicas con las comunidades que se manifestaron en los peajes de la concesión Autopistas del Café. Un día después de la publicación de las resoluciones pedidas por el Ministerio de Transporte, entran en vigor las tarifas diferenciales que beneficiarán a estas comunidades de los peajes Tarapacá 1 y 2, San Bernardo, El Viento, Circasia y Pavas”, afirmó.

Según el funcionario, los beneficios aplicarán para las categorías 1 y 2.

“Aquellas personas que pagaban 17.800 pesos, hoy van a pagar 700 pesos, lo que representa una disminución sustancial para los caldenses que utilizan esta vía concesionada”, indicó Torres, quien agregó que más de 9.000 usuarios serán beneficiados con la medida.

Por su parte, la ministra de Transporte destacó que la decisión es resultado de un proceso de concertación con distintos sectores de la región.

“Hoy le cumplimos al Eje Cafetero. Esta resolución es el resultado de escuchar a las comunidades, a los transportadores, a los gremios, al sector turístico y a todos los actores que participaron de este proceso. Construimos una medida con respaldo técnico, financiero y jurídico, pero, sobre todo, con la voz de la región como principal insumo para tomar esta decisión”, señaló.

Cabe resaltar que con esta medida, el Gobierno busca mejorar las condiciones de movilidad en el Eje Cafetero, fortalecer la competitividad regional y dar cumplimiento a los acuerdos alcanzados con líderes comunitarios, transportadores, gremios, asociaciones campesinas y autoridades locales.