Ruta dual de TransMilenio por la Séptima cambiará de paradero: ¿desde cuándo?

Los ciudadanos de Bogotá que se movilizan por la carrera Séptima deben tener en cuenta que varios servicios duales de TransMilenio están sufriendo cambios temporales para mantener la operación mientras se adelantan las obras de infraestructura entre las calles 112 y 119.

La entidad ha recomendado a los ciudadanos que verifiquen previamente sus desplazamientos mediante la aplicación TransMiApp, donde podrán consultar rutas, transbordos, tiempos estimados de viaje, ubicación de buses en tiempo real y novedades operacionales del sistema.

¿Qué ruta de TransMilenio cambiará?

En esta oportunidad, el servicio MK86 modificará una parte de su recorrido a partir del jueves 2 de julio de 2026 debido al avance de las obras del nuevo corredor de la carrera Séptima.

Recuerde que la ruta K86-M86 cubre la ruta desde y hacia el Aeropuerto Internacional El Dorado hasta Hacienda Santa Bárbara, respectivamente.

¿Cuál será el cambio en la ruta del K86 de TransMilenio?

TransMilenio y la Secretaría de Movilidad han informado que el cambio en el servicio dual MK86 aplicará en ambos sentidos de circulación:

En sentido sur – norte, realizará su última parada en la carrera Séptima con calle 103A, desde donde retornará por la calle 107A.

En sentido norte – sur, el recorrido llegará únicamente hasta el paradero Cantón Norte, mientras que el inicio del servicio se realizará desde la calle 107A.

Esto significa que los usuarios que abordaban o descendían del bus entre las calles 112 y 119 tendrán que utilizar rutas alternas mientras se desarrollan las obras.

¿Qué obras se están haciendo en la Séptima?

Actualmente, en la carrera Séptima de Bogotá se está construyendo el nuevo corredor de TransMilenio, el cual busca mejorar la movilidad en el nororiente de Bogotá.

Según la Alcaldía, estas intervenciones renovarán la infraestructura vial, reorganizarán el espacio público y optimizarán la circulación del transporte público. También están pensadas para generar mejores condiciones para peatones y ciclistas.

Por eso, durante las obras, TransMilenio ha implementado modificaciones temporales en algunos servicios para garantizar que continúe operación y se reduzcan las afectaciones para los usuarios.

¿Qué rutas de TransMilenio seguirán funcionando normalmente por la carrera Séptima?

A pesar de los cambios operacionales en el servicio dual MK86, las rutas M86 AK 7 – Calle 107A y K86 Portal Eldorado – Aeropuerto seguirán prestando servicio en sus horarios habituales de lunes a domingo, incluyendo los días festivos.

Los pasajeros que busquen transportarse por la Séptima entre las calles 112 y 119 pueden usar otros servicios TransMiZonal que funcionan en el sector como:

BA020

BA915

BH907

BL916

BL919

CB109

18-3

402

442

661

E17

E26B

T13

T163

T21

T25

Z8

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