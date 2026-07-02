TransMilenio adjudica contrato para la fase VI del sistema 

TransMilenio adjudicó el contrato de concesión para la provisión de 269 buses 100% eléctricos (157 articulados y 112 biarticulados) y su infraestructura de recarga, marcando el inicio de la Fase VI del Sistema TransMilenio, componente troncal del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá.

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La Promesa de Sociedad Futura E-BRT Móvil Provisión S.A.S., ganadora del proceso, esta integrada por Buses S.A.S. y Transdev Colombia Holding S.A.S. y además de la provisión de los buses, diseñará, suministrará, instalará y mantendrá la infraestructura de recarga eléctrica en el Patio-Portal El Vínculo (Soacha) y el Patio Calle Sexta (Bogotá), así como instalará y mantendrá un sistema de generación fotovoltaico en el Patio-Portal El Vínculo.

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Beneficios de la nueva flota

• Más capacidad: la flota troncal pasará de 2.203 a 2.472 buses, un incremento del 12% en la oferta (50.300 nuevos cupos).

• Mayor eficiencia: reducción de 16 horas al año por pasajero en tiempo de viaje.

• Equidad: la participación femenina en operación y mantenimiento aumentará de 10,1% a 16,2%.

• Sostenibilidad: más de 353.760 toneladas de CO₂ evitadas en 15 años de operación, una reducción equivalente a la que lograrían árboles sembrados en un área 57 veces mayor que el Parque Simón Bolívar.

• Eficiencia económica: costo total de propiedad 9% menor y costos de operación 21% más bajos frente a la tecnología a gas natural vehicular (GNV).

• Integración regional: la nueva flota reforzará la operación en las troncales Avenida 68, Ciudad de Cali y la extensión NQS–Soacha.