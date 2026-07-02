Autoridades desmienten evacuación masiva en Quetame por represamiento de agua

La Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca (UAEGRD) aclaró la situación que se registra en el municipio de Quetame, luego de que en las últimas horas circularan versiones sobre supuestas evacuaciones masivas y la habilitación de albergues temporales.

El director de la UAEGRD, William Eduardo Rozo Vargas, aseguró que no es cierto que 17 familias hayan sido evacuadas ni que existan albergues temporales habilitados.

Según informó la entidad, las evaluaciones técnicas realizadas junto con la Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca, la Alcaldía de Quetame y el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres confirmaron la existencia de un represamiento en el punto donde confluyen la quebrada Estaquecá y el río Negro.

Sin embargo, la situación permanece bajo monitoreo permanente y no corresponde al escenario que se difundió inicialmente.

Solo tres familias fueron evacuadas en Quetame

Hoy únicamente tres familias fueron evacuadas preventivamente por decisión de la administración municipal

“Queremos transmitir un mensaje de tranquilidad a la comunidad. Sí existe un represamiento que está siendo monitoreado permanentemente por las entidades técnicas; sin embargo, no es cierto que se hayan evacuado 17 familias ni que existan albergues temporales habilitados".

La medida preventiva se tomó debido a que las viviendas de estas tres familias están ubicadas aguas arriba del punto donde se presenta el represamiento y el aumento del nivel del agua comenzó a afectar la parte posterior de los predios.

Monitoreo permanente del río Negro y la quebrada Estaquecá

Las autoridades indicaron que el río Negro mantiene un flujo continuo gracias al arrastre natural de sedimentos, situación que es evaluada constantemente para determinar la alternativa técnica más segura que permita aumentar la capacidad hidráulica del cauce y reducir el riesgo en la zona.

La UAEGRD recordó que este sector ya había sido intervenido anteriormente por la Gobernación de Cundinamarca, la administración municipal y la concesión vial. No obstante, las condiciones actuales hacen necesaria una nueva evaluación técnica para definir las obras que permitan mitigar el riesgo de manera definitiva.

Gobernación gestionará una intervención integral

Como parte de las acciones previstas, la Gobernación de Cundinamarca adelantará gestiones para solicitar el apoyo de la concesión vial, el Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) y la autoridad ambiental competente, con el objetivo de ejecutar una intervención integral sobre la cuenca de la quebrada Estaquecá y el río Negro.

Las autoridades señalaron que, debido al volumen de sedimentos acumulados, el apoyo con maquinaria será una medida inicial, aunque la recuperación definitiva del sector requerirá obras de mayor alcance bajo la coordinación de las entidades nacionales.

Mientras avanzan estas gestiones, los organismos de gestión del riesgo continuarán realizando recorridos técnicos en la zona y mantendrán el seguimiento de las condiciones hidrológicas y meteorológicas con información suministrada por el IDEAM y el Centro de Información y Telecomunicaciones (CITEL).