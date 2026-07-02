Jueves 2 de julio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

13 condecoraciones "Gran Orden de la Quindianidad" máximo estímulo a los merecimientos ciudadanos que aportan al progreso, la cultura y el bienestar de la región. Foto: Cortesía gobernación del Quindío

Armenia

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Contención de servicios ambulatorios para usuarios de Asmet Salud en la red pública hospitalaria del Quindío debido a la falta de pagos

La Asociación Quindiana de Empresas Sociales del Estado en representación de la Red Pública Hospitalaria del departamento del Quindío informó que, a la fecha, no se ha evidenciado el giro correspondiente a la capitación del mes de junio de 2026 y que persisten incumplimientos en el pago de las obligaciones económicas derivadas de la contratación por evento lo que constituye un incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de la EPS Asmet Salud.

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El presidente de la asociación en el departamento, Juan David Arango indicó que la decisión se toma en conjunto con toda la red de prestadores para tomar una contención de servicios por el incremento de la cartera puesto que adeuda más de 35 mil millones de pesos.

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Reconoció que es una falencia financiera muy grande para todos los hospitales públicos del departamento por eso la urgencia de tomar dicha medida entendiendo la complejidad por los incumplimientos.

Aclaró que los servicios de urgencias de todos los hospitales públicos los seguirán prestando con normalidad, pero dijo que los servicios ambulatorios como son consulta externa en la alta complejidad, cirugías programadas, intervenciones programadas en la baja complejidad, consulta médica general y odontología.

Enfatizó que han mantenido una conversación abierta con los interventores de la EPS, pero los múltiples cambios en el nivel central no permiten ejecutar los acuerdos de pagos ni mucho menos los compromisos adquiridos en las mesas.

Especificó que la presente medida de contención permanecerá vigente hasta tanto la EPS realice el giro de la capitación correspondiente al mes de junio de 2026 y normalice el pago de la totalidad de las obligaciones pendientes derivadas de la contratación por evento con la Red Pública Hospitalaria del departamento.

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Caracol Radio conoció en primicia que el presidente Gustavo Petro oficializó la extradición de Larry Álvarez, alias ‘Larry Changa’, requerido por la justicia chilena por asociación criminal y dos secuestros. La decisión también se produce semanas después de que alias ‘Larry Changa’, capturado en 2024, enviara una carta al Gobierno Nacional solicitando ser designado como gestor de paz.

El presidente Gustavo Petro firmó la extradición de Larry Álvarez, alias ‘Larry Changa’, señalado como uno de los fundadores y cabecillas del Tren de Aragua.

Caracol Radio conoció en primicia que la decisión quedó oficializada mediante la Resolución 245 de 2026, con la que se autoriza su entrega a la justicia de Chile.

Alias ‘Larry Changa’ es requerido por las autoridades chilenas por los delitos de asociación criminal y dos secuestros, luego de que la Corte Suprema de Justicia de Colombia emitiera concepto favorable para su extradición.

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Esta decisión se conoce horas después de que el presidente Petro reactivara la extradición de alias ‘Chiquito Malo’, jefe del Clan del Golfo.

Ambas determinaciones coinciden con el periodo posterior a la reunión que sostuvo la semana pasada el presidente electo, Abelardo De La Espriella, con magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en medio de un escenario en el que varias solicitudes de extradición permanecían pendientes de la firma presidencial.

La decisión también se produce semanas después de que alias ‘Larry Changa’, capturado en 2024 en el municipio de Circasia, Quindío, enviara una carta al Gobierno Nacional solicitando ser designado como gestor de paz para promover un eventual proceso de diálogo y desmovilización del Tren de Aragua.

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“Solicito ser nombrado Gestor de Paz, con el fin de facilitar acercamientos y construir una ruta viable de desmovilización”, señaló alias ‘Larry Changa’ en la comunicación remitida al Gobierno por intermedio de sus abogados.

Sobre esa petición, el alto comisionado para la Paz había explicado que toda la documentación fue enviada al presidente Gustavo Petro para que tomara una decisión sobre la eventual apertura de un canal de diálogo.

“Seguiremos investigando a ver si hay con quién hablar y si es competencia nuestra, como Gobierno de Colombia, tener una relación con una agrupación que parece tener su sede fundamental en otro país”, indicó el alto comisionado.

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La Policía Quindío, logró la captura en flagrancia en Circasia de un ciudadano por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Este hecho se registró sobre la calle 5 sector conocido como “Cola Gurre”, ingreso al casco urbano, donde personal policial adelantaba actividades de registro, control y solicitud de antecedentes a personas, allí fue requerido un hombre de 28 años de edad que se movilizaba en una bicicleta, a quien se le practicó un registro a persona.

En medio de la inspección, fue hallado en un bolso con marihuana, distribuida en una bolsa de mayor volumen y en varias dosis listas para su comercialización, en total fueron incautados aproximadamente 250 gramos de esta sustancia y 15 papeletas de la misma sustancia, cuyo valor estimado asciende a $600.000.

Esta persona junto al estupefaciente fueros dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su correspondiente judicialización;

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La Organización Sinergia S.A.S. informa que ya fue radicada oficialmente la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra el grupo de ciudadanas, entre ellas presuntas funcionarias y contratistas de la Alcaldía de Circasia (incluyendo a una Comisaria de Familia), que habrían atacado a una menor de edad de 17 años y causado destrozos en el establecimiento comercial “Pollo Dorado” el pasado sábado 27 de junio en Circasia

Según la denuncia en la noche del pasado sábado 27 de junio del presente año, un grupo de ciudadanas adultas ingresó de manera abrupta al mencionado establecimiento comercial, ejecutando presuntamente actos de violencia física y verbal en contra de una joven menor de edad, y causando múltiples destrozos materiales al local.

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Alexander Cardona abogado y representante de la firma indicó “Nuestra firma ha recaudado acervo probatorio y testimonios que indican que varias de las ciudadanas presuntamente involucradas en estos actos de intolerancia y agresión ostentan cargos y vinculación directa con la Alcaldía Municipal de Circasia y sus dependencias, incluyendo entidades cuya misión constitucional es precisamente la protección de los menores y la familia”

La Organización Sinergia S.A.S. ha activado una ruta jurídica integral que busca el restablecimiento inmediato de los derechos de la menor agredida, la correspondiente indemnización por los daños físicos, morales y materiales ocasionados, y la máxima sanción. Hasta el momento desde la alcaldía de Circasia no se han pronunciado sobre esta denuncia.

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Como Liliana Londoño Arango, de 61 años de edad fue identificada la mujer que fue hallada muerta en un edificio ubicado en el barrio La Castellana al norte de Armenia el pasado martes 30 de junio.

Aunque será medicina legal la que determine las causas de la muerte, la principal hipótesis es que la mujer al parecer habría atentado contra su vida.

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Más de 400 vehículos se han inscrito en el municipio de Filandia para ser beneficiados con la tarifa diferencial

En las últimas horas el Gobierno Nacional oficializó la implementación de tarifas diferenciales en cinco estaciones de peaje de la concesión Autopistas del Café, entre esos el de Circasia que beneficia a los municipios de Filandia y Salento en el Quindío.

El alcalde de Filandia, Duberney Pareja dijo que reciben con beneplácito el anuncio del ministerio de transporte respecto a que ya es una realidad la resolución que establece las tarifas diferenciales para los municipios de influencia de cinco peajes del Eje Cafetero dentro del que está el de Circasia que los impacta positivamente.

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Resaltó que están realizando una convocatoria con el objetivo de ampliar la cobertura de los beneficiados ya que a la fecha van 400 vehículos inscritos y aspiran sean más de mil que son esos conductores que tienen esa relación con Pereira y que deben viajar de forma permanente por diferentes actividades.

Extendió el llamado a la comunidad filandeña para que registre el vehículo para ser beneficiado con la tarifa de 700 pesos por trayecto donde deben presentar copia de la cédula, copia de la tarjeta de propiedad e información de contacto.

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La Lotería del Quindío radicará ante el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar la documentación que permita reiniciar los sorteos

Y es que más de un mes llevan suspendidos los sorteos de la Lotería del Quindío debido a la reserva técnica que exige garantizar en todo el momento de la operación la cobertura mínima de al menos un premio mayor, pero al no contar con la misma tomaron la decisión provisional de la suspensión.

El gerente de la entidad, Ricardo Emilio Muñoz explicó que desde la semana pasada cuentan con los documentos para que sean radicados ante el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar para que convoquen una junta directiva extraordinaria con el objetivo de analizar el proceso y así lograr reiniciar los sorteos.

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Enfatizó que cuentan con los recursos correspondientes puesto que en la asamblea departamental se realizó una adición de 3 mil millones de pesos incluidos dos mil millones adicionales que se están gestionando por otros rubros con el objetivo de arrancar de nuevo el proceso.

Asimismo, mencionó que la idea es iniciar sorteos con el mismo valor que son dos mil millones de pesos y analizar la estrategia que debe ser implementada para afrontar la contingencia presentada en meses anteriores. El gerente recordó que por cada sorteo venden entre 460 a 480 millones y en 2025 fueron 22 mil millones de pesos.

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Mujeres trans en Armenia denuncian agresiones y hurtos, las autoridades sostienen que brindan acompañamiento

En inmediaciones del Centro Administrativo Municipal CAM, las mujeres trans realizaron un plantón con el objetivo de exigir garantías en materia de seguridad y dar a conocer las afectaciones que sufren día a día.

La líder de esta población en la ciudad, Sandra Martínez dijo que es fundamental unir las voces para exponer que están siendo víctimas de agresiones e incluso de hurtos. Afirmó que, aunque se han establecido mesas de diálogo con las autoridades las mismas no son suficientes porque se siguen presentando los casos que vulneran sus derechos.

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Dio a conocer que durante este puente festivo una mujer trans fue atacada en la cabeza y la cara e incluso le hurtaron el celular y como si eso no bastara dijo que anoche pasaron en la zona céntrica donde acostumbran a estar tirándole piedras.

Fue enfática que las mujeres trans no realizan la prostitución por gusto sino por necesidad y como tal ya es una problemática que viven por lo que ahora considera no es justo vivir con agresiones.

Al respecto el secretario del Interior del departamento, Jaime Andrés Pérez manifestó que desde el gobierno departamental han implementado políticas de acompañamiento.

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Reconoció que las mujeres trans han sido víctimas de hechos de violencia por lo que realizan seguimiento de los últimos acontecimientos con el objetivo de dar claridad a los hechos y brindar la protección correspondiente.

Señaló que no solo brindan el apoyo en materia de seguridad sino de salud puesto que muchas han sido agredidas y siempre están al tanto para dialogar con esta población que requiere de la comprensión de la comunidad.

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A un mes de finalizar el plazo del 15 % de descuento por pronto pago del impuesto Predial, la Alcaldía de Armenia, por intermedio de su Secretaría de Hacienda, reportó que a cierre de mayo alcanzó un acumulado de $88.954.819.590, equivalente al 80,87 % de la meta proyectada para la vigencia.

En cuanto al Impuesto de Industria y Comercio, ICA, con corte al mes de mayo el recaudo mensual fue de $19.097.912.850, mientras que el acumulado del año asciende a $47.805.289.781, lo que representa un cumplimiento del 57,57 % de la meta anual. Este comportamiento continúa reflejando la dinámica de la actividad económica del municipio y el cumplimiento de las obligaciones por parte del sector empresarial.

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La gobernación del Quindío, a través de la Secretaría de Aguas e Infraestructura y el Plan Departamental de Aguas — PDA, participó en la Comisión de Moralización liderada por la Contraloría, donde se revisó la condición ambiental del relleno sanitario Andalucía durante la vigencia 2026.

Ubicado en el municipio de Montenegro, el relleno recibe los residuos sólidos del departamento del Quindío y algunos municipios del norte del Valle del Cauca. Ante la proyección de una vida útil aproximada de cinco meses, el Gobierno del Quindío, junto con los alcaldes municipales y las empresas prestadoras del servicio de aseo, continúa trabajando en la elaboración de planes de contingencia y acciones que permitan garantizar la continuidad del servicio.

De igual forma, se adelantan gestiones para la ampliación de la licencia ambiental de un sector adicional del relleno sanitario, proceso que requiere los permisos correspondientes por parte de la Corporación Autónoma Regional del Quindío — CRQ.

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La construcción parcial de la línea de alimentación de agua potable para los sectores hidráulicos 6, 701 y 703 de Armenia avanza a buen ritmo, según EPA con un avance físico del 80 %, consolidándose como una de las obras estratégicas para fortalecer la infraestructura de acueducto de la ciudad.

La intervención, ejecutada mediante el Contrato de Obra No. 038 de 2025, busca optimizar la distribución del agua potable y mejorar el control hidráulico en diferentes sectores del municipio, garantizando mayor estabilidad en la prestación del servicio.

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Con el propósito de fortalecer la movilidad segura y combatir la informalidad en la prestación del servicio de transporte, el Instituto Departamental de Tránsito del Quindío – IDTQ, lideró la instalación del primer comité contra la Ilegalidad en el Transporte en el municipio de Circasia.

Durante el encuentro se generó un espacio de diálogo y articulación institucional para analizar la situación del transporte en la localidad y definir acciones conjuntas orientadas a fortalecer la legalidad, mejorar la prestación del servicio y garantizar mayores condiciones de seguridad para los usuarios.

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Un total de 325 denuncias ambientales fueron atendidas por la Unidad de Reacción Inmediata Ambiental (URIA) de la Corporación Autónoma Regional del Quindío CRQ, durante el primer semestre de 2026, siendo las afectaciones a los recursos forestales las infracciones más recurrentes en el departamento.

De acuerdo con el balance entregado por la autoridad ambiental, el 64 % de las denuncias correspondió a temas relacionados con árboles, bosques y guaduales. Le siguieron la inadecuada disposición de residuos de construcción y demolición, con el 8 %; los vertimientos, con el 7 %; y las construcciones en zonas forestales protectoras, con el 5 %.

«Durante el primer semestre atendimos 325 denuncias ambientales y, en articulación con la Policía Nacional, logramos la captura de 11 personas por diferentes delitos ambientales, además del decomiso preventivo de madera, 3.134 piezas de guadua y 121 bultos de carbón», destacó Olga Patricia Castillo, coordinadora de la Unidad de Reacción Inmediata Ambiental (URIA) de la CRQ.

Del total de casos atendidos, el 55 % se registró en zonas urbanas y el 45 % en áreas rurales. Armenia concentró el mayor número de denuncias, con el 44,3 %, seguida por Calarcá, con el 16,4 %; Salento, con el 7 %; y Circasia, con el 6,8 %.

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La Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, en alianza con el Comité de Cafeteros del Quindío, la Cooperativa de Caficultores, Sena y la Alcaldía de Génova, realizó una nueva edición de la Micro subasta de Cafés Especiales, esta vez en el municipio de Génova.

Diez productores del municipio comercializaron sus micro lotes directamente con compradores especializados, donde el mejor precio pagado por los empresarios alcanzó los $55.000 por kilogramo, consolidando este modelo como una herramienta para generar mayor rentabilidad y fortalecer la competitividad del café quindiano.

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Como resultado de la micro subasta, el precio promedio de venta alcanzó los $33.000 por kilogramo, superando ampliamente el precio de referencia del mercado, que para la fecha se ubicaba en $19.000 por kilogramo. Esto representó un incremento promedio del 74% en el valor obtenido por los productores participantes, evidenciando el potencial de este modelo de comercialización para generar mayores ingresos y reconocer la calidad de los cafés especiales.

El mejor precio de la jornada fue de $55.000 por kilogramo, ofertado por Cafeína Coffee Shop, empresa que además se consolidó como el comprador con el mayor número de micro lotes adquiridos durante la subasta.

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Comfenalco Quindío habilitó el periodo de renovación de documentos, mediante el cual se verificará que los hogares aspirantes continúen cumpliendo las condiciones establecidas para acceder al Subsidio de Vivienda Nueva y que los datos registrados correspondan a su situación actual.

La actualización podrá realizarse del 1 al 10 de julio de 2026, diligenciando el formulario dispuesto para este fin y adjuntando la documentación requerida. Cumplir con este requisito permitirá mantener vigente la postulación y continuar en las siguientes etapas del proceso.

“Sabemos que acceder a una vivienda propia representa un proyecto de vida para muchas familias. Por eso, queremos que quienes ya iniciaron este camino tengan la oportunidad de continuar en el proceso, siempre que mantengan actualizada la información requerida para la evaluación de su postulación”, afirmó José Fernando Montes Salazar, director administrativo de Comfenalco Quindío.

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El Subsidio de Vivienda Nueva está dirigido a trabajadores afiliados dependientes en categorías A y B; trabajadores independientes y pensionados que realizan aportes del 2 % a la Caja de Compensación. A través de este beneficio, Comfenalco Quindío contribuye a facilitar el acceso a vivienda propia de las familias afiliadas que cumplen los requisitos establecidos.

El formulario de renovación, los requisitos y la información sobre este trámite pueden consultarse en comfenalcoquindio.com/subsidio-de-vivienda. Quienes requieran orientación personalizada también podrán acercarse al área de Vivienda, ubicada en el bloque B, piso 2 del edificio administrativo de Comfenalco Quindío, o comunicarse a través de los canales oficiales.

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Por tercera vez, el programa de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad La Gran Colombia seccional Armenia recibe la Acreditación en Alta Calidad por seis años por parte del Ministerio de Educación Nacional ratificó la excelencia académica del programa pionero en Colombia y América Latina, consolidándolo como uno de los referentes de la formación agroindustrial del país.

La renovación adquiere aún mayor relevancia si se tiene en cuenta que, de los 27 programas de Ingeniería Agroindustrial existentes en el país, solo 10 cuentan actualmente con Acreditación en Alta Calidad, lo que posiciona al programa de la Universidad La Gran Colombia entre la élite de la formación agroindustrial nacional.

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La Universidad La Gran Colombia, Seccional Armenia, sostuvo una reunión con el Comité de Cafeteros del Quindío con el propósito de fortalecer el trabajo conjunto y avanzar en la consolidación de estrategias que faciliten el acceso a la educación superior para los colaboradores de la entidad y sus familias.

Este encuentro permitió explorar nuevas oportunidades de cooperación orientadas a generar beneficios educativos que contribuyan al desarrollo profesional de los trabajadores del sector cafetero y al bienestar de sus núcleos familiares.

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En el marco de la conmemoración por los 60 años de vida administrativa del departamento, el gobernador Juan Miguel Galvis exaltó los proyectos estratégicos que impulsan desde el ente departamental.

El gobernador destacó que avanzan en la implementación de proyectos que apuntan al desarrollo de región como es la vía de conectividad para que municipios cordilleranos estén a menos tiempo del aeropuerto internacional el Edén de la ciudad.

“Hoy un pijaense va a estar conectado en el aeropuerto en 20-25 minutos o un genovés o un cordobés. Creo que esto es lo que hoy tenemos que apuntarle”, dijo.

Dijo que otro de los proyectos son las canchas para los barrios El Paraíso y la Isabela de Armenia que apuntan a fortalecer el deporte.

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“Se viene algo muy especial para el Quindío que son La Cancha, La Isabela, El Paraíso, que se vienen unos proyectos estratégicos que creo que vamos a dejarlos en estos próximos años, pero algo muy especial como arquitecto que soy, es vivienda nueva para todos los quindianos, más de 700 viviendas”, mencionó.

Es de anotar que con una ofrenda floral en homenaje al departamento del Quindío se iniciaron como tal los actos protocolarios para conmemorar los 60 años.

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Durante la solemne ceremonia, el mandatario de los quindianos confirió la condecoración “Gran Orden de la Quindianidad”, instituida como el máximo estímulo a los merecimientos ciudadanos que aportan significativamente al progreso, la cultura y el bienestar de la región para 13 personas

Categoría Deportes: Tatiana Rueda Martínez, por consolidar la Media Maratón del Quindío (MMQ). Categoría Nuevas Tecnologías: Recibida por Faber Danilo Giraldo Velásquez, vicerrector de Investigaciones de la Universidad del Quindío, Categoría Liderazgo Comunitario: Concedida a la señora Amparo Hurtado Osorio, histórica líder comunal. Categoría Educación: Otorgada al destacado supervisor y rector educativo Carlos Alberto Andrade Arias.

Categoría Liderazgo Gremial: Entregada a Jairo Marín Villegas, histórico líder sindical, Categoría Salud: Concedida al científico Jorge Enrique Gómez Marín, director del Centro de Investigaciones Biomédicas de la Universidad del Quindío

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Además, en la Categoría Derechos Humanos (Homenaje Póstumo): Rendida a la memoria de José Isaac Mosquera, exdiputado y fundador del Consejo Departamental de Paz. Categoría Liderazgo Social: Otorgada a la empresaria Consuelo Gómez Medina, quien dignificó al gremio de loteros. Categoría Liderazgo Empresarial: Otorgada a Leonel Giraldo García, gerente de la empresa Cootracir desde 2004,

Categoría Cultura: Concedida a la prestigiosa fotógrafa Olga Lucía Jordán, Categoría Educación: Otorgada en reconocimiento a la trayectoria de José Mardoqueo Arias Bernal, docente. Categoría Compromiso Social: Entregada a José Omar Henao Borrero, bombero de profesión y Categoría Institucional: Otorgada al Club de Leones Calarcá Monarca

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Este 2 de julio, el segundo día de la celebración de los 60 años de creación del departamento, la Secretaría de Cultura tiene una agenda variada y enriquecedora, que se centrará en el Centro Cultural y Metropolitano de Convenciones del Quindío, con entrada gratis para todos.

La programación de espectáculos comienza desde las 9:00 de la mañana con la realización de la Pasarela Colombia, escenario en el que la moda será protagonista. A las 10:00 a.m., en el encuentro bibliotecario, se realizará un taller de mandala y escritura creativa en clave femenina (fanzine). A lo largo de la tarde, la programación se poblará de cine, música, danza, teatro y circo, para concluir con actos de clausura desde las 7:00 de la noche con monólogos, la presentación de Mulato Ensamble y la presentación de The Lux.

Así mismo, en el segundo piso del Centro de Convenciones se realizará desde las 2:15 p.m. una serie de conferencias por parte de comunidades étnicas, e investigadores como Francisco Antonio Cifuentes, Jorge Hernando Delgado, Gloria Inés Acevedo y el secretario de Cultura Felipe Robledo Martínez, que darán lugar al cierre de la tarde con un reconocimiento a la Academia de Historia del Quindío.

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El SENA Regional Quindío realizó el Encuentro de Fortalecimiento Empresarial y Asociativo en el municipio de Salento, una jornada que reunió a empresarios, asociaciones, emprendedores y entidades financieras. En el evento se desarrollan actividades de fomento impulsadas por la Entidad y que buscan fortalecer las capacidades productivas, organizativas y comerciales de las iniciativas atendidas por la Ruta Emprendedora.

En total, participaron 30 unidades productivas, entre emprendedores locales e iniciativas atendidas por la Ruta Emprendedora del SENA, quienes exhibieron sus productos y servicios ante la comunidad y potenciales aliados comerciales, además de siete entidades financieras, que dieron a conocer alternativas de financiación para impulsar el desarrollo de los negocios.

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En deportes, Junto a los positivos logros de la Selección Colombia de fútbol en la Copa Mundo, la sociedad de Armenia también presenta grandes resultados esta semana como los alcanzados durante la Adoptatón Mundialista, jornada que permitió que 22 caninos rescatados encontrarán una familia y una nueva oportunidad de vida gracias al compromiso y la solidaridad de los ciudadanos.

La actividad, realizada en el parque Sucre gracias a la iniciativa de la Alcaldía de Armenia, reunió a decenas de familias de la capital quindiana que acudieron al llamado de promover una adopción responsable y brindar un hogar a caninos que fueron rescatados de situaciones de vulnerabilidad, rehabilitados y preparados para iniciar una nueva etapa.