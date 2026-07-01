Feliz Cumpleaños Quindío, tres historiadores y sus reflexiones sobre los 60 años del departamento

Armenia

En Caracol Radio Armenia hablamos con tres académicos, investigadores, arquitectos, abogados e historiadores del Quindío sobre los 60 años de vida administrativa que cumple hoy el departamento del Quindío.

María Eugenia Beltrán, presidenta de la Academia de Historia del Quindío, Gabriel Echeverry, miembro honorario de la academia de historia y Armando Rodríguez expresidente de la academia de historia del Quindío dieron sus opiniones, conceptos y miradas de estas seis décadas del departamento joven, rico y poderoso.

María Eugenia Beltrán, presidenta de la Academia de Historia del Quindío

Al celebrarse 60 años de vida administrativa del departamento del Quindío y como presidente de la Academia de Historia me permito hacer las siguientes reflexiones. Si bien es cierto 60 años no es mucho, nosotros hemos sufrido momentos críticos como el terremoto y como la pandemia.

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“el terremoto nos puso en evidencia la fragilidad, pero también nos mostró básicamente la resiliencia y cómo fuimos capaces de en 3 años con un proceso administrativo de reconstrucción que nunca hemos evaluado pero que permitió recuperar, al menos la ciudad de Armenia que fue la más golpeada de manera física.

No se lograron dinámicas que permitieran un cambio de orientación en las inversiones públicas porque hoy después de la pandemia y después de llegar a los 60 años tenemos grandes lunares frente a el abandono en temas de patrimonio.

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No hay que hacer mucho esfuerzo para reconocer que todo el sector de la estación del ferrocarril, que es uno de nuestros patrimonios de carácter nacional ha tenido una muy dramática administración iniciando por los alcaldes que estuvieron en la hacer.

Llegar a los 60 años para Armenia como capital es importante, sin embargo, no veo que haya movimiento relacionado con temas importantes que pudieran generar unas nuevas dinámicas culturales porque el turismo si bien es parte de la bandera del cambio de dinámicas económicas de ser netamente agropecuarios y exportadores de café, las dinámicas de servicios con los centros comerciales y con el turismo tampoco han generado el bienestar.

Llegar a 60 años es importante. Y también considero que es la oportunidad para repensarnos, aspirar a que el próximo alcalde de Armenia y el próximo gobernador del departamento puedan trabajar articuladamente con entidades nacionales como invias o como ministerios de educación, ministerios de turismo donde efectivamente podamos percibir y recuperar la sensación de prosperidad.

Gabriel Echeverry, miembro honorario de la academia de historia

Estamos celebrando en el departamento los 60 años de la creación de su unidad administrativa como departamento del Quindío y desde luego llegan a la memoria recuerdos muy gratos y otros que merecen ser analizados, como, por ejemplo, el civismo que hubo en ese momento cuando se empezaron a hacerlos, digamos, primeros movimientos para la independencia del departamento.

Entre otros hay un libro muy importante de Jaime Sepúlveda, antiguo profesor de la Universidad del Quindío, quien escribió precisamente un libro sobre la creación del departamento y que acaba de ser publicado en segunda oportunidad por la Biblioteca de Autores Quindianos de la gobernación y de la universidad.

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En ese libro se destaca un aspecto importante y fue la creación o el funcionamiento de cuatro juntas por departamento que funcionaron una detrás de otra conformada por ciudadanos y muy preclaros de la región y desde de la ciudad y que fueron, digamos, motor cívico del Quindío para salir adelante en el proceso que era necesario llevar al Congreso de la República.

Posteriormente, la organización administrativa con Ancízar López López como primer gobernador y las distintas circunstancias que hicieron posible que fuera una realidad como llevamos ya con la cual cumplimos 60 años positivos, en la mayoría de las veces obviamente aspectos para destacar el paisaje cultural cafetero y desde luego los posteriores movimientos para crear el departamento de Risaralda y así desmembrarse el Gran Caldas.

De tal manera que con mucha alegría celebro estos 60 años del departamento. Creo que tenemos cosas muy positivas, más positivas que negativas y que en todo caso brilla la unidad regional, brilla el amor por la tierra, brilla un amor que tenemos profundo por nuestro Quindío del alma y desde luego tenemos también una ventaja grande ahora y es la visita de muchísimos turistas que aman al Quindío como la tacita verde, la gran tacita de plata de la que hablaba Germán Arciniega.

Armando Rodríguez expresidente de la Academia de Historia del Quindío

Cuando el departamento del Quindío llega a sus 60 años de vida político-administrativa, creo que es el momento propicio para hacer una profunda reflexión que nos lleva a tomar decisiones.

Por ello, en los 60 años del departamento, quiero plantear seis determinantes del desarrollo para esta región. El primero, diseñar una educación de calidad. El recurso más valioso que tiene una región y una sociedad son las capacidades de su gente. Por consiguiente, debemos de trabajar en la educación de esta juventud.

Segundo, tener instituciones confiables que sean modelo de integridad, honestidad y transparencia, instituciones con capacidad de respuesta ante los problemas de la sociedad, instituciones definitivamente defensoras del interés público.

El tercer determinante es construir una cultura de la innovación. Hay que exportar algo más que materias primas y vivir de remesas.

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Tenemos que avanzar hacia actividades más elaboradas e intensivas en conocimiento y tecnología, pero también hace actividades que nos lleven a innovación territorial, que nos brinde nuevos modelos de ocupación del territorio y de desarrollo de ciudades.

El cuarto determinante es una visión de largo plazo. El desarrollo no viene empaquetado en períodos de 4 años, o sea, en períodos de los planes de desarrollo como nos lo han hecho creer.

Debemos tener objetivos departamentales de largo plazo, por eso lo que ahora estamos trabajando a través de 12 entidades y que se denomina horizonte Quindío prospectiva 2050 y que tiene el acompañamiento de una cooperación internacional como la CEPAL, nos va a permitir vislumbrar qué es lo que queremos como escenario al 2050 para nuestro territorio y para nuestra sociedad y cortar a través de consensos y de decisiones una estrategia compartida que nos permita hacerlo realidad. Es pensar en el futuro y hacerlo realidad.

El quinto determinante es la globalización. Las regiones que han salido delante en el mundo entero pero que se es porque se han globalizado. Ninguna región se ha desarrollado mirándose hacia dentro. Por eso es importante y es imperativo impulsar un pensamiento global que nos internacionalice. Hay que pensar en más exportaciones, en atracción de inversión y en talento humano de alta calidad.

Y, por último, no menos importante, está en impulsar un liderazgo inspiracional. Tenemos que tener personas que nos inspiren, que nos motiven e impulsen a salir adelante. A seguir A asumir que el mañana debe ser mejor que el presente que tenemos.