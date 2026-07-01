Feliz Cumpleaños Quindío, miércoles 1 de julio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

El Jeep Willys y el paisaje del Quindío en sus 60 años de vida administrativa. Foto: Adrián Trejos

Armenia

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Tedeum y festival de la quindianidad por 60 años de vida administrativa del departamento del Quindío

El Quindío no solo cumple años, cumple sueños’, es el eslogan de la gobernación en los 60 años de creación del Quindío que se cumplen este 1 de julio de 2026.

El departamento del Quindío fue creado mediante la Ley Segunda del 7 de febrero de 1966 y administrativamente inició el 1 de julio de 1966 al separarse del antiguo departamento de Caldas, gestión liderada por los parlamentarios Silvio Ceballos y Ancízar López, durante el gobierno del Presidente Guillermo León Valencia teniendo como primer gobernador al parlamentario Ancízar López López.

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Al respecto, el gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya, a través de la Secretaría de Cultura, tiene una agenda para este miércoles primero de julio, fecha conmemorativa.

9:00AM Acto de acción de gracias en la catedral La Inmaculada Concepción, de Armenia, dónde se espera la asistencia de las autoridades civiles y militares, y en donde la fundación Vivace interpretará los respectivos himnos.

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Al terminar, se rendirá tributo y una ofrenda floral al departamento, gestada por la senda trazada por Ancizar López López y Silvio Ceballos, entre otros nombres responsables de su concepción, y habrá una parada de los activos del Ejército Nacional adscritos a la Octava Brigada por esta nueva conmemoración.

Acto seguido los asistentes se dirigirán hasta la sala Roberto Henao Buriticá, en el primer piso del Centro Administrativo Departamental, para participar en la develación de la obra ‘El Ángel Caído’, del artista fallecido Antonio Bernardi De Fina, y que constituye una donación de la familia del escultor al Quindío por sus efemérides.

La programación a partir de las 8:00 p.m. será en el Centro Cultural y Metropolitano de Convenciones del Quindío, donde el show central estará a cargo del dj quindiano Julio Victoria, quien alternará con la Orquesta Sinfónica del Café. Allí la entrada será gratis, hasta llenar aforo.

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Los días 2 y 3 de julio se desarrollará una agenda artística en el Centro de Convenciones y el sábado 4 de julio, el mandatario de los quindianos rendirá homenaje en el parque Los Fundadores de Armenia a los personajes e instituciones que forjaron al Quindío; posteriormente, dará inició al Desfile de la Quindianidad, con más de un millar de artistas y comparsas que llegarán para el cierre del Festival de la Quindianidad en la Plaza de Bolívar de la capital quindiana.

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En Caracol Radio Armenia hablamos con el Felipe Robledo, secretario de cultural del Quindío, que sobre el festival de la quindianidad agregó “primer festival pensado para mostrar el talento emergente en arte y cultura en el departamento del Quindío, se ha llamado el Festival de la Quindíanidad, ya está próximo a quedar materializado a través de ordenanza departamental buscando que en el futuro esto no dependa de una voluntad política o con la que hoy contamos, sino que se vuelva una institución en el que los quindianos puedan reconocer el arte, la cultura y la exhibición precisamente de todos los talentos que tenemos en nuestro departamento

Incluso aquellos que, no habiendo nacido en nuestro departamento, pero desarrollando su proyecto de vida acá, tengan la oportunidad de ser reconocidos y precisamente exaltados en uno de los destinos turísticos más importantes del país.

Y en una fecha que además por divina providencia no la escogimos, pero queda precisamente con vacaciones donde hay migración tanto del cono norte como del cono sur, por lo que sabemos que este tiene un potencial como festival de ser tal vez uno de los más importantes del centro suroccidente en los próximos años.

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El primero de julio vamos a tener a Julio Victoria y la Orquesta Filarmónica del Café, más de 87 músicos puestos en escena en un ensamble entre lo digital y electrónico y lo sinfónico.

Es una puesta en escena bellísima de una calidad extraordinaria, nada que envidiar a escenarios en Viena, en Bélgica, en Madrid, en Barcelona, y que además nos exalta saber que es un quindiano que si bien poco se conoce en el departamento, mucho se conoce a nivel mundial y pues desde luego eso va a permitir que la gente también vea cómo a través de la música yo puedo desarrollar un proyecto de vida y esos futuros músicos puedan ver en un Julio Victoria y en cada uno de nuestros artistas la oportunidad de entregar lo mejor de sí de su talento a la sociedad del Quindío que pertenece.

El gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis Bedoya, celebra junto con su gabinete, alcaldes de los 12 municipios, entidades, organizaciones cívicas, eclesiásticas, sociales, empresarios y comunidad en general, los 60 años de creación del Quindío:

Para conmemorar esta efeméride, el obispo de Armenia, monseñor Carlos Arturo Quintero Gómez, presidirá este miércoles 1 de julio un Te Deum en la catedral La Inmaculada Concepción, y una vez terminada la acción de gracias, por primera vez se escuchará el himno del Quindío en la producción y voz del artista lírico montenegrino radicado en Europa, Kirlianit Cortez Gálvez.

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Una vez terminada esta parte del protocolo, el gobernador develará en la sala Roberto Henao Buritica la pintura ‘El Ángel Caído’, de Roberto Henao Buriticá y que constituye una donación de la familia del artista Antonio Bernardi De Fina. Hacia el mediodía se sostendrá un encuentro privado con algunas personalidades y en la noche se realizará la gala exclusiva de Julio Victoria, uno de los productores musicales más importantes, quien interpretará varias sinfonías electrónicas de gran formato con la Orquesta Sinfónica del Café.

Este 1 de julio inicia la programación oficial de los 60 años de creación del Quindío y para la ocasión, habrá más de una centena de eventos entre artísticos y culturales, cuya tarima principal será el Centro Cultural y Metropolitano de Convenciones del Quindío con el Festival de la Quindianidad.

También habrá un reconocimiento a varias entidades y personajes del ámbito departamental y el Desfile de la Quindianidad, que traerá más de un millar de cultores y artistas locales.

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La gobernación del Quindío y la alcaldía de Armenia participaron en la conmemoración del 60º aniversario del Departamento de Policía Quindío, ceremonia presidida por el comandante de la Policía Quindío, coronel Carlos Mario Bustamante.

Durante la ceremonia, las autoridades rinden un público homenaje de gratitud a la Policía Nacional por sus 60 años de servicio en el departamento y exalta a varios integrantes de la institución por sus méritos, servicios distinguidos y destacada labor en favor de la seguridad, la convivencia ciudadana y la protección de la comunidad.

El alcalde Armenia James Padilla García, compartió una felicitación a los habitantes de los doce municipios del Quindío e hizo un llamado a consolidar la unidad regional, el sentido de pertenencia y el trabajo conjunto para impulsar un territorio cada vez más competitivo, sostenible y con mayores oportunidades para las presentes y futuras generaciones. Alcalde entregó la condecoración Cruz del Buen Servicio a 18 uniformados de la Policía Quindío en sus 60 años

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Gobierno firma resolución que pone en marcha tarifas diferenciales en 5 peajes del Eje Cafetero. La tarifa beneficiará a cerca de 9 mil personas a partir del 1 de julio.

El Gobierno Nacional oficializó la implementación de tarifas diferenciales en cinco estaciones de peaje de la concesión Autopistas del Café, una medida que beneficiará a más de 9.000 usuarios frecuentes del Eje Cafetero y que comenzará a regir a partir de este miércoles 1 de julio.

La decisión quedó establecida mediante una resolución firmada por la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, como parte de los compromisos adquiridos con las comunidades durante las mesas de diálogo realizadas en la región.

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Asimismo, el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Óscar Torres, aseguró que se cumplió con los acuerdos alcanzados con los habitantes que se manifestaron en los peajes de la concesión.

“Cumplimos con los compromisos establecidos en las pasadas mesas técnicas con las comunidades que se manifestaron en los peajes de la concesión Autopistas del Café. Un día después de la publicación de las resoluciones pedidas por el Ministerio de Transporte, entran en vigor las tarifas diferenciales que beneficiarán a estas comunidades de los peajes Tarapacá 1 y 2, San Bernardo, El Viento, Circasia y Pavas”, afirmó.

Según el funcionario, los beneficios aplicarán para las categorías 1 y 2. “Aquellas personas que pagaban 17.800 pesos, hoy van a pagar 700 pesos, lo que representa una disminución sustancial para los caldenses que utilizan esta vía concesionada”, indicó Torres, quien agregó que más de 9.000 usuarios serán beneficiados con la medida.

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Por su parte, la ministra de Transporte destacó que la decisión es resultado de un proceso de concertación con distintos sectores de la región.

“Hoy le cumplimos al Eje Cafetero. Esta resolución es el resultado de escuchar a las comunidades, a los transportadores, a los gremios, al sector turístico y a todos los actores que participaron de este proceso. Construimos una medida con respaldo técnico, financiero y jurídico, pero, sobre todo, con la voz de la región como principal insumo para tomar esta decisión”, señaló.

Cabe resaltar que, con esta medida, el Gobierno busca mejorar las condiciones de movilidad en el Eje Cafetero, fortalecer la competitividad regional y dar cumplimiento a los acuerdos alcanzados con líderes comunitarios, transportadores, gremios, asociaciones campesinas y autoridades locales.

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En mayo la tasa de desocupación en el país se ubicó en 8,0%, una disminución de 1,0 punto porcentual frente al mismo mes del año anterior informó el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE.

La directora de la entidad, Piedad Urdinola informó que la población ocupada en Colombia alcanzó los 24,58 millones de personas, lo que supone la creación de 956.000 nuevos puestos de trabajo en comparación con mayo de 2025

En el caso de Armenia, el desempleo en el ultimo trimestre con respecto al mismo periodo del 2025 subió 0.1% al pasar de 9.8% al 9.9% y ubicarse como la décima ciudad con mayor desempleo de Colombia.

El DANE, informó que la tasa de desocupación de los jóvenes para el trimestre móvil marzo-mayo fue del 15,3%, mostrando una tendencia a la baja comparada con el 15,7% del año previo.

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Sin embargo, para el caso de Armenia, el desempleo juvenil aumentó al pasar de 16.9% al 18.8% un 2.0% y ubicarse entre las 10 ciudades con mayor desocupación juvenil

A pesar de las cifras positivas en ocupación, el reto de la calidad del empleo persiste. La proporción de población ocupada informal a nivel nacional fue del 54,3% en mayo de 2026.

Mientras que en Armenia la informalidad bajó al pasar del 44.5% al 41.0% un menos 3.5% la capital del Quindío es la sexta ciudad con mayor población ocupada de manera informal.

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En Armenia establecen estrategias para disminuir la tasa de desempleo, más de 300 personas han logrado empleo formal

Sobre el tema, el secretario de desarrollo económico de la alcaldía de la capital quindiana, Diego Tobón dio a conocer que llevan a cabo diferentes estrategias para hacerle frente a la situación.

Señaló que generan las condiciones para fortalecer la empleabilidad en la capital quindiana puesto que al mes de mayo lograron que 324 personas obtengan un empleo formal.

Resaltó que establecen diálogo con los empresarios de la ciudad para que les den a conocer las ofertas y así se gesten las actividades que permitan brindar oportunidades laborales a los armenios.

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La Sala Tercera de Decisión del Consejo de Estado admitió para su estudio la demanda que presentó el abogado Joan Sebastián Moreno mediante la cual solicitó a ese tribunal que decrete la pérdida de investidura del senador Ciro Ramírez del Centro Democrático.

El demandante pidió a esa alta corte que declare la “muerte política” del congresista del uribismo luego de que fue condenado a 23 años de prisión por la Corte Suprema de Justicia, en primera instancia, por el escándalo de las “Marionetas 2.0″.

En ese escenario judicial, se probó que Ciro Ramírez recibió beneficios electorales y económicos por tramitar indebidamente contratos en el DPS.

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El Consejo de Estado ordenó que el congresista saliente presente dentro de los cinco días siguientes su respuesta a los argumentos esgrimidos en la demanda, en donde se considera indigno que ostente la condición de senador tras ser condenado.

El proceso será manejado por el despacho del magistrado Wilson Girón quien, en su momento, el 13 de mayo pasado, presentó impedimento para conocer del caso. El impedimento fue rechazado por los demás integrantes de la Sala Tercera.

La decisión fue notificada a la Procuraduría General de la Nación para que intervenga en el proceso y conceptúe si considera que en este momento del proceso el senador Ramírez debería o no ser objeto de inhabilidad permanente para ejercer cargos de elección popular.

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La ejecución de los trabajos para el descabece de pilotes del puente sur, que permitirá la construcción de la viga cajón de enlace transversal, estructura fundamental que conectará los puentes norte y sur del intercambiador vial, es el principal objetivo de los frentes de trabajo para las próximas semanas, los cuales reportan a la fecha un avance físico aproximado del 28 % de la megaobra.

El informe actualizado lo entregó la Alcaldía de Armenia, a través de la Secretaría de Infraestructura, al indicar que en esta etapa también se evidencia un importante progreso en las obras subterráneas, con la construcción de alrededor de 130 pilotes de los 150 proyectados, lo que representa un avance significativo en la cimentación del intercambiador de la calle 2 Norte con carrera 19, una de las obras de mayor impacto para la movilidad de Armenia.

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Con el fin de garantizar la seguridad durante estas labores y obedeciendo a un ajuste en el Plan de Manejo de Tránsito, PMT, en la obra, se inició el cierre temporal de la entrada y salida de la calle 2 Norte.

La Administración Municipal invita a conductores y peatones a utilizar como vía alterna el ingreso y la salida por la calle 5 Norte o desplazarse por el sector de Fundadores, respetando la señalización y las indicaciones del personal de tránsito y de obra dispuestos en el sector.

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La gobernación del Quindío, a través de la Secretaría de Aguas, Infraestructura y el Plan Departamental de Aguas, PDA, participó en el marco de la comisión regional de moralización de la Contraloría sobre la condición ambiental del relleno sanitario Andalucía, realizada durante la vigencia 2026.

Durante este espacio se analiza la situación actual de la vida útil del relleno sanitario, un lugar estratégico para la disposición final de residuos del departamento y algunos municipios del Valle del Cauca. Asimismo, se analiza la posibilidad de ampliar su operación mediante una nueva licencia ambiental con una proyección de 25 años adicionales de vida útil.

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CRQ recuperó cerca de 300 hectáreas con acciones de restauración ecológica en el Quindío

Como parte del cumplimiento de las metas establecidas en su Plan de Acción Institucional (2024-2027), la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) ha logrado la restauración ecológica de cerca de 300 hectáreas durante los dos últimos años, una estrategia que busca recuperar áreas ambientales y fortalecer la conectividad de los ecosistemas en el departamento.

Las acciones de restauración se han desarrollado en el municipio de Armenia y en la cuenca del río Roble, que comprende los municipios de Filandia, Montenegro, Circasia y Quimbaya, territorios estratégicos para la conservación de los recursos naturales del Quindío.

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Empresas Públicas de Armenia ha sembrado más de 35.000 plántulas desde 2018 en la cuenca alta del río Quindío, una estrategia de restauración forestal que fortalece la conservación de los ecosistemas abastecedores de agua y contribuye a mitigar los efectos del Fenómeno de El Niño, convencidos de que proteger el agua comienza por proteger el bosque.

Actualmente, la Empresa desarrolla el Contrato de Obra No. 041 de 2025, iniciado en diciembre de 2025 y con una duración de diez meses, mediante el cual se intervienen siete hectáreas en los predios La Esperanza y Las Pampas 1, ubicados en el municipio de Salento.

A la fecha, ya se culminó la siembra de las plántulas y se han ejecutado tres mantenimientos forestales, labores fundamentales para garantizar su supervivencia y favorecer su crecimiento, permitiendo que estas especies se conviertan en futuros bosques protectores del recurso hídrico.

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En deportes, la Liga de Gimnasia del Quindío fue notificada de la convocatoria de la deportista Luna Suárez al campamento PAD (Programa Avanzado de Desarrollo) de la Selección Colombia, organizado por el Ministerio del Deporte.

La convocatoria fue oficializada mediante resolución de la Federación Colombiana de Gimnasia, y ubica a la quindiana entre las 10 mejores gimnastas infantiles del país, proyectándola hacia procesos internacionales.

El campamento se inició el pasado lunes y se desarrollará hasta el 5 de julio en Cúcuta, donde Luna ya entrena bajo la dirección técnica del seleccionador nacional Edy Mauricio Pichimata Sánchez.

La deportista viajó con todos los gastos pagos y realizará sus entrenamientos en el mismo escenario donde se prepara el medallista olímpico Ángel Barajas, en un espacio destinado a fortalecer a los talentos que hacen parte del proceso de Selección Colombia.