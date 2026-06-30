Martes 30 de junio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Parque principal de Montenegro, los hinchas siguiendo el partido de la Selección Colombia en pantalla gigante. Foto: Cortesía Alcaldía de Montenegro

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En vías del Quindío cayó el cargamento de cocaína más grande en carreteras del País en lo que va de este año, tenía como destino los mercados ilegales de Norteamérica y Europa

En las últimas horas se generó un contundente golpe contra el narcotráfico en vías del departamento, a través de su cuenta de X el General William Oswaldo Rincón director de la Policía Nacional informó que más de 2,3 toneladas de cocaína fueron incautadas en un operativo policial que evitó que este cargamento llegara a las redes del crimen organizado.

Detalló que La droga era transportada en un tractocamión que cubría la ruta Popayán en el Cauca – Lérida en el Tolima. Desde la seccional del departamento del Quindío el coronel Jair Alonso Parra Archila, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, dio a conocer que se trata de la incautación de clorhidrato de cocaína más grande en las vías del país.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Especificó que el caso se presentó en el sector de la Herradura en el departamento donde más de 2.300 kilos de cocaína donde estructuras dedicadas al narcotráfico y terrorismo intentaban enviar hacia Norteamérica y Europa. Resaltó que en el procedimiento fue capturada una persona, quien deberá responder ante la justicia.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Dos homicidios se registraron durante el fin de semana de puente festivo en Armenia, uno por ajuste de cuentas y otro por riña, Vale anotar que ya en la capital quindiana son 59 homicidios en lo corrido del año.

Ingresa al canal de WhatsApp de Caracol Radio Armenia

En la madrugada del sábado 27 de junio se registró una riña en inmediaciones del barrio San José de la ciudad en el que un grupo de personas se encontraba consumiendo bebidas embriagantes y se presentó una riña recíproca resultando lesionado un hombre con arma cortopunzante.

La víctima fue trasladada hasta el Hospital San Juan de Dios donde llegó sin signos vitales a causa de las lesiones. El otro caso se presentó en la invasión La Linda al sur de la ciudad donde se registró un ataque sicarial en que un hombre falleció debido a la gravedad de las heridas.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El coronel Carlos Mario Bustamante, comandante de la Policía del departamento informó que la víctima fue identificada como Cristian Camilo Valencia Gutiérrez de 28 años edad alias “Zarco” y tenía antecedentes judiciales por delitos como fabricación o porte de estupefacientes y lesiones personales.

De otro lado el teniente coronel Jorge Armando Martínez, comandante operativo de seguridad ciudadana de la Policía indicó que fue capturado alias “Kenneth” de 19 años de edad y aprehendido un menor de edad presuntamente responsables del homicidio de Andrés Felipe Rodas al interior de una barbería del municipio de Montenegro.

Evidenció que una vez ocurrido el ataque sicarial se activó el plan candado que permitió la ubicación de las personas en la vereda Naranjal, jurisdicción del municipio de Quimbaya. Sostuvo que alias “Kenneth” registraba tres anotaciones judiciales, uno por porte ilegal de armas y dos por tráfico, fabricación y/o porte de estupefacientes.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Policía en la ciudad de Armenia en desarrollo de la estrategia operacional “Júpiter”, logró la captura de un hombre conocido como alias “Mogollo” de 33 años de edad mediante orden judicial, quien era requerido por el delito de homicidio.

El procedimiento se llevó a cabo en la Manzana 1 del barrio Villas del Edén por parte de unidades de la Seccional de Investigación Criminal y como resultado de un proceso investigativo adelantado bajo la coordinación de la Fiscalía Novena Seccional de Armenia.

Más información Viernes 26 de junio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Esta investigación permitió recaudar elementos materiales probatorios relacionados con los hechos ocurridos el 9 de septiembre de 2025, en el parque Cafetero de la capital quindiana, cuando presuntamente, el hoy capturado agredió físicamente a un ciudadano durante una riña. La víctima fue identificada como Mario Alberto Pardo Laverde, quien falleció posteriormente a consecuencia de las lesiones sufridas.

La orden judicial fue emitida con fines de solicitud de medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, dentro del proceso que adelantan las autoridades competentes.

Se evidenció que la persona capturada presenta anotaciones judiciales por los delitos de homicidio, lesiones personales y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Policía Quindío, logra la captura de un hombre de 27 años de edad por los presuntos delitos de tentativa de feminicidio y porte ilegal de arma de fuego.

La acción fue ejecutada por uniformados adscritos a la Estación de Policía Calarcá, en el sector conocido como “La Cola” del barrio Santander, donde se recibió un requerimiento ciudadano que alertaba sobre una mujer que habría sido lesionada por un individuo que transitaba por el lugar.

De manera inmediata, los uniformados se desplazaron al sitio para verificar la situación. Es así, como el presunto agresor emprendió la huida al percatarse de la presencia policial, por lo que se inicia una persecución y el sujeto arrojó un arma de fuego de fabricación industrial hacia una zona boscosa.

Gracias a la rápida reacción de los policiales se logró su captura, así como la incautación del arma de fuego, elemento que fue dejado a disposición de la autoridad competente para adelantar el respectivo proceso judicial.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Policía del Quindío, y en apoyo de la comunidad, logró salvar la vida de una mujer la noche de ayer lunes festivo 29 de junio en Armenia.

El hecho se presentó sobre el puente vehicular ubicado en la calle 26 con carrera 18 y 19 sector de La Cejita, donde una mujer habría sobrepasado las barandas de protección del puente, intentando atentar contra su vida.

Es así como uniformados de las patrullas 1, 9 y 12 en una reacción oportuna evitaron que este ejecutara este hecho. La mujer presenta discapacidad sensorial lo que dificultó la comunicación.

Sin embargo, mediante técnicas de contención y el uso legítimo, necesario y proporcional de la fuerza, los uniformados lograron controlar la situación y trasladarla al hospital del sur para valoración médica.

Tras sanción de la Superintendencia a la empresa de transporte involucrada en el accidente en la vía La Línea en el que murieron 10 personas, familiares de las víctimas exigen celeridad en el proceso investigativo

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Superintendencia de Transporte interpuso una sanción de 211 millones de pesos a la empresa de transporte especial TRANS LOGYTOUR S.A.S operadora del vehículo involucrado en el siniestro ocurrido el 24 de mayo de 2025 en el Puente Helicoidal, en el que murieron 10 personas y otras 11 resultaron heridas.

Vale anotar que la Supertransporte detalló que entre los hallazgos más relevantes del proceso contra la empresa de transporte están la omisión y el reporte extemporáneo de información sobre las infracciones cometidas por sus conductores en el sistema VIGÍA, una herramienta utilizada para el seguimiento de las condiciones de seguridad en las empresas de transporte.

Edna Karina Junca, la madre de una de las víctimas en diálogo con Caracol Radio celebró la medida puesto que hasta el momento como familiares no tienen claridad sobre las causas del hecho y es un primer momento para determinar las responsabilidades correspondientes.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Reconoció que el proceso investigativo va muy lento por lo que extendió el llamado especial para que se brinde la agilidad que permita esclarecer la situación que originó la tragedia que enluta a 10 familias en el departamento.

Dijo que una de las situaciones más complejas es la relacionada con la empresa transportadora que envío un comunicado a una de las familias y exponía que la muerte de los estudiantes fue culpa de ellos mismos por no agarrarse bien de las sillas cuando se generó la contingencia con el sistema de frenos en el puente lo que considera es inaudito e inhumano todo el trato que se les ha brindado como víctimas en el proceso.

Envío un llamado a la Superintendencia de continuar investigando y también a las alcaldías de Armenia, Calarcá y a la gobernación del Quindío para que estén brindando acompañamiento al proceso entendiendo las implicaciones que considera tiene la universidad Alexander Von Humboldt que lideró la salida académica que terminó en una tragedia.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Iglesia Católica en el Quindío dispuso de dos centros de acopio para recolectar ayudas a los damnificados por el terremoto en Venezuela

En efecto la iglesia católica en el departamento ha invitado a la comunidad a sumarse a la campaña de solidaridad por los venezolanos que hoy viven una tragedia producto del terremoto.

El Padre Alexis Tintinago, director de la Pastoral Social de la Diócesis de Armenia manifestó que están recolectando las ayudas en la Pastoral Social en la carrera 12 y 13 por la calle 23 al frente de la Diócesis de la ciudad y el banco de alimentos ubicada detrás de la catedral Inmaculada Concepción en zona céntrica de la ciudad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Resaltó que también recogerán los aportes en cada una de las parroquias del departamento entendiendo que toda la labor es una expresión de amor, esperanza y fraternidad. Señaló que están recibiendo todo tipo de ayudas como Alimentos no perecederos, Agua potable, Elementos de aseo e higiene, Cobijas y ropa en buen estado, Pañales para niños y adultos, Medicamentos (no vencidos), Alimentos para animales de compañía y hasta ataúdes.

Explicó que el objetivo es recolectar en la ciudad y de aquí enviar a la Conferencia Episcopal donde ellos se encargarán del traslado hacia Venezuela y afirmó que recolectarán e irán enviando gradualmente para evitar pérdidas hasta que logren alguna estabilización de gran número de personas beneficiadas con las ayudas humanitarias.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Asimismo, dio a conocer que cuentan con donaciones económicas a través del Banco Caja Social en la cuenta de ahorros: 24145028022, Titular: Actividades Sociales y con el NIT: 801001320-2.

Especificó que en años anteriores el departamento sufrió debido a la tragedia del terremoto por lo que este hecho recuerda lo clave de la solidaridad y a quienes deseen más información se pueden comunicar al 313 -684 -3451.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Desde este martes 30 de junio habilitarán centro de acopio en la sede de la gobernación del Quindío para recolectar ayudas a los damnificados por el terremoto en Venezuela

Continúa la campaña de solidaridad por los afectados tras los terremotos en Venezuela, precisamente desde este martes estará habilitado un centro de acopio en el primer piso de la gobernación del Quindío con el fin de recolectar las ayudas para enviar al país vecino.

En el espacio de la gobernación a partir de hoy se recibirán donaciones de alimentos no perecederos, ropa nueva y elementos de aseo, que serán destinadas a las comunidades afectadas.

El secretario del Interior del departamento, Jaime Andrés Pérez realizó un llamado a todos los quindianos para tender una mano a quienes hoy atraviesan esta difícil situación. Envío un mensaje de solidaridad entendiendo la tragedia por el alto número de fallecidos, de heridos y por eso considera es fundamental aportar con las ayudas y mitigar un poco el impacto negativo del fenómeno natural.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La campaña se denomina “Del Quindío para Venezuela: memoria que se convierte en solidaridad” recordando el devastador terremoto en el año 1999 que golpeó al territorio quindiano y donde las ayudas fueron clave para los afectados.

Personas inescrupulosas están suplantando el nombre la Cruz Roja para solicitar ayudas que supuestamente serán destinadas a la población afectada en Venezuela. Incluso se han reportado casos en los que piden donaciones en especie, lo cual es totalmente falso.

Por favor, verifique siempre las fuentes oficiales antes de realizar cualquier tipo de ayuda.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

14 personas damnificadas dejó incendio estructural en zona rural del municipio de Génova en el Quindío

La emergencia se presentó en la madrugada de este sábado 27 de junio en la finca Gibraltar, ubicada en la vereda La Coqueta donde ocho familias resultaron afectadas, integradas por aproximadamente 14 personas, entre ellas tres menores de edad.

El reporte lo entregó el alcalde del municipio cordillerano, Diego Fernando Sicua quien señaló que los Bomberos atendieron la contingencia y las diferentes dependencias de la administración municipal entregan las ayudas humanitarias a los damnificados.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Explicó que con maquinaria amarilla esperan demoler unas partes de la finca porque representa un gran riesgo y están en las investigaciones correspondientes para determinar las causas que originaron la contingencia.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La empresa prestadora del servicio de Agua de Armenia intensifica el mantenimiento de más de 600 hidrantes para garantizar la disponibilidad del recurso y ante eventuales emergencias en el marco del Fenómeno de El Niño

Y es que en los últimos días se han intensificado las altas temperaturas en la capital quindiana lo que genera las acciones correspondientes en materia preventiva frente a la proyección de que se consolide el Fenómeno de El Niño.

Al respecto el gestor de distribución de agua potable de Empresas Públicas de Armenia, Jorge Enrique Vargas manifestó que establecen la purga de los más de 650 hidrantes con el objetivo de generar las óptimas condiciones en la disponibilidad del agua.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Reconoció que una de las preocupaciones de la comunidad cuando se generan las aperturas es que consideran se está malgastando el agua, pero dijo que el proceso es fundamental para la calidad del agua y el correcto funcionamiento del sistema de acueducto.

En cuanto a la articulación con Bomberos puesto que ante una emergencia los hidrantes son clave, manifestó que establecen charlas para la preparación correspondiente y una vez se generen las condiciones del Fenómeno coordinarán cuáles serían los puntos estratégicos para ellos como organismos de socorro ante eventuales emergencias.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El cuerpo oficial de Bomberos de Armenia rescató a un niño que quedó atrapado en las rejas de una ventana

El caso se registró en la urbanización Ahitamara en el sector del barrio Limonar de la ciudad donde la cabeza de un niño quedó en medio de las rejas de una ventana de su vivienda, gracias a la oportuna reacción los organismos de socorro lograron el rescate del menor.

El capitán José Augusto Montoya, subcomandante de los Bomberos de la ciudad informó que la emergencia fue atendida por una maquina extintora con cinco unidades y un equipo de rescate hidráulico con el que se logró separar las rejas para liberar al menor.

Dijo que por fortuna salió ileso del incidente y los familiares reconocieron la labor de los Bomberos para lograr el rescate del menor.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Con una taza de café y un mensaje de hospitalidad, el Gobierno del Quindío, a través de la Secretaría de Turismo, Industria y Comercio, lideró una nueva jornada de bienvenida a turistas en el sector El Tambo, sobre la vía Armenia–Filandia, en articulación con la Policía Nacional, la Cruz Roja Colombiana, Migración Colombia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF.

Durante la actividad, los visitantes fueron recibidos con café de la marca ‘A Lomo de Mula’ como una muestra de la calidez que caracteriza al ‘Corazón de Colombia’ y del compromiso institucional por brindar una experiencia positiva desde el ingreso al departamento.

Además de este recibimiento, las entidades desarrollaron campañas de prevención de la Explotación Sexual y Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA), promovieron la formalidad entre los prestadores de servicios turísticos, e invitaron a propios y visitantes a disfrutar de un turismo seguro, responsable y sostenible.

Estas jornadas continuarán durante esta semana en diferentes puntos estratégicos del territorio, como la terminal de transportes de Armenia, el aeropuerto internacional El Edén y las principales vías de acceso al departamento.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Con motivo de los avances en la construcción del Intercambiador Vial de la calle segunda norte con carrera 19, desde este martes 30 de junio se implementará una nueva modificación al Plan de Manejo de Tránsito, PMT, con el cierre temporal del acceso y la salida de la calle segunda norte por la avenida 19, en inmediaciones de Idime.

El ajuste responde a la ejecución de nuevas actividades constructivas, entre ellas el descabece de pilotes y la construcción de la viga cabezal correspondiente al puente sur.

Para el desarrollo seguro de estas labores será necesario implementar esta medida que permitirá garantizar la seguridad de los trabajadores y de todos los actores viales durante los trabajos en este tramo de la obra.

La Administración Municipal agradece la comprensión de la ciudadanía frente a las incomodidades temporales que estas intervenciones puedan generar en la movilidad, pues cada ajuste al Plan de Manejo de Tránsito responde a la necesidad de garantizar el avance seguro de una obra estratégica para la ciudad, que una vez finalizada optimizará la movilidad y reducirá los tiempos de desplazamiento de todos los armenios

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Dentro de la conmemoración del día del Detenido Desaparecido, este martes 30 de junio, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas ofrecerá una jornada gratuita de caracterización y toma de muestras de ADN dirigida a familiares de personas declaradas como desaparecidas.

La actividad, liderada por la Alcaldía de Armenia, contempla este procedimiento como fundamental para fortalecer los procesos de búsqueda e identificación y representa una herramienta para avanzar en el esclarecimiento de los casos.

La Secretaría de Gobierno y Convivencia, como coordinadora de la conmemoración, indicó que esta se realizará entre las 8:00 a. m. y las 3:00 p. m. en el Punto de Atención a Víctimas, ubicado en la carrera 19A #37-20, y confirmó que actualmente en Armenia se tiene un registro de 633 personas reportadas como desaparecidas; sin embargo, solo 162 casos han sido formalmente denunciados ante las entidades competentes.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La parroquia San José de Calarcá se vistió de gala para acoger la solemne ceremonia de Te Deum y el acto litúrgico oficial en conmemoración de los 140 años de fundación de ‘La Villa del Cacique’.

El Concejo municipal de Calarcá otorgó su máxima condecoración, el ‘Cordón de los Fundadores’, de manera compartida al arquitecto Jorge Humberto Guevara Narváez y a la corporación Palo Santo, esta última reconocida por su denodado trabajo en la formación musical de la juventud local.

Por su parte, la Alcaldía de Calarcá, haciendo uso del decreto 151, confirió el título de ‘Ciudadano Honorario’ a Óscar Jiménez Leal; ‘Ciudadano Emérito’ a Ignacio Salgado López; la ‘Orden Cacique de Oro’ a Juliana Gómez Nieto; y la ‘Orden al Mérito Comunicación Social-Periodismo’ al comunicador José Jota Domínguez Giraldo.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el ámbito comunitario y gremial, la administración local entregó la ‘Distinción de Amor por Calarcá’ a la Asociación de Recuperadoras de Oficio (PASTUPLAT) y la ‘Orden Villa del Cacique’ a la Asociación de Artesanos de Calarcá (Asarteca).

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Festival de la Quindianidad: la celebración de los 60 años del departamento inicia con Te Deum el primero de julio en la catedral La Inmaculada Concepción

‘El Quindío no solo cumple años, cumple sueños’, es el eslogan del gobierno en los 60 años de creación del Quindío.

Al respecto, el gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya, a través de la Secretaría de Cultura, tiene una agenda para este miércoles primero de julio, fecha conmemorativa que iniciará con un acto de acción de gracias en la catedral La Inmaculada Concepción, de Armenia, dónde se espera la asistencia de las autoridades civiles y militares, y en donde la fundación Vivace interpretará los respectivos himnos.

Al terminar, se rendirá tributo y una ofrenda floral al departamento, gestada por la senda trazada por Ancizar López López y Silvio Ceballos, entre otros nombres responsables de su concepción, y habrá una parada de los activos del Ejército Nacional adscritos a la Octava Brigada por esta nueva conmemoración

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Acto seguido los asistentes se dirigirán hasta la sala Roberto Henao Buriticá, en el primer piso del Centro Administrativo Departamental, para participar en la develación de la obra ‘El Pájaro Caído’, del artista fallecido Antonio Bernardi De Fina, y que constituye una donación de la familia del escultor al Quindío por sus efemérides.

La programación a partir de las 8:00 p.m. será en el Centro Cultural y Metropolitano de Convenciones del Quindío, donde el show central estará a cargo del dj quindiano Julio Victoria, quien alternará con la Orquesta Sinfónica del Café. Allí la entrada será gratis, hasta llenar aforo.

Los días 2 y 3 de julio se desarrollará una agenda artística en el Centro de Convenciones y el sábado 4 de julio, el mandatario de los quindianos rendirá homenaje en el parque Los Fundadores de Armenia a los personajes e instituciones que forjaron al Quindío; posteriormente, dará inició al Desfile de la Quindianidad, con más de un millar de artistas y comparsas que llegarán para el cierre del Festival de la Quindianidad en la Plaza de Bolívar de la capital quindiana.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el marco de la conmemoración de los 60 años de vida administrativa del departamento del Quindío, la Academia de Historia del Quindío, con el apoyo de la Secretaría de Cultura del Quindío, presenta “Diálogos con la Quindianidad: Historia, Memoria e Identidad”, un espacio académico y cultural orientado a la reflexión, el análisis y la divulgación del conocimiento sobre la historia, la memoria y el patrimonio cultural de nuestro territorio.

Como parte de esta programación especial, se realizará el lanzamiento de una publicación en homenaje a la poeta Carmelina Soto, una de las voces más representativas de la literatura quindiana y colombiana. Este reconocimiento exalta su legado intelectual y artístico, así como su invaluable aporte a la memoria cultural y al fortalecimiento de la identidad regional.

Así mismo, la Junta Directiva de la Academia de Historia del Quindío otorgará un reconocimiento especial a los Académicos Honorarios Jaime Lopera Gutiérrez, exgobernador del Quindío; Alberto Gómez Mejía, exalcalde de Armenia; y Gabriel Echeverri González, exprocurador regional, quienes, desde las distintas responsabilidades públicas que han desempeñado, se han destacado por su valioso aporte a la consolidación y fortalecimiento de la institucionalidad del departamento.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Cundinamarca es la nueva Reina Nacional del Café, María Fernanda Penagos Parra obtuvo la corona en la velada de elección y coronación que se llevó a cabo en la Plaza de Bolívar del municipio de Calarcá en el marco de las fiestas aniversarias.

María Fernanda continuará su preparación para representar a Colombia en el Reinado Internacional del Café, el cual se llevará a cabo en el marco de la Feria de Manizales.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En deportes, La escaladora del Quindío Taini Álvarez Rivera, de 15 años, fue convocada a la Selección Colombia y competirá en el Campeonato Mundial Juvenil que se disputará del 18 al 25 de julio en Arco, Italia, convirtiéndose en la primera deportista quindiana de esta disciplina en representar al departamento y al país en una cita orbital.

La convocatoria es el resultado de un proceso deportivo de siete años y del crecimiento que ha experimentado la escalada en el Quindío gracias al fortalecimiento institucional. Hoy el departamento cuenta con un escenario de talla mundial para esta disciplina y mejores condiciones para la preparación de sus atletas: avances que comienzan a traducirse en resultados históricos y en la presencia de deportistas locales en los máximos escenarios internacionales.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

De otro lado, Mientras miles de ciudadanos disfrutan la emoción que despierta el Mundial de Fútbol, hay un equipo que también juega un papel fundamental para que Armenia luzca limpia y agradable: los operarios de aseo de Empresas Públicas de Armenia, EPA

Con compromiso y dedicación, los colaboradores recorren diariamente calles, parques y espacios públicos, realizando labores de barrido y recolección que contribuyen al bienestar de toda la comunidad. Su trabajo permite que los escenarios donde los ciudadanos se reúnen para vivir la fiesta deportiva permanezcan en óptimas condiciones.

Sin embargo, mantener una ciudad limpia es una tarea que requiere el compromiso de todos. Por ello, EPA invita a la ciudadanía a convertirse en aliada de los operarios de aseo mediante acciones sencillas como depositar correctamente los residuos en las canecas o basureritos, respetar los horarios de recolección, recoger los residuos generados en espacios públicos y evitar arrojar basura a las vías.

En esta temporada de Mundial, EPA hace un llamado a que el juego limpio también se refleje en el cuidado de la ciudad. Respetar el trabajo de los operarios de aseo y disponer adecuadamente los residuos es una jugada que beneficia a toda Armenia.