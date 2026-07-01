Gobernador del Quindío resalta proyectos estratégicos en los 60 años del departamento

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Armenia

En el marco de la conmemoración por los 60 años de vida administrativa del departamento, el gobernador Juan Miguel Galvis exaltó los proyectos estratégicos que impulsan desde el ente departamental.

El mandatario de los quindianos señaló que este 1 de julio es de orgullo por las bondades del territorio que es seguro y de personas pujantes.

El gobernador destacó que avanzan en la implementación de proyectos que apuntan al desarrollo de región como es la vía de conectividad para que municipios cordilleranos estén a menos tiempo del aeropuerto internacional el Edén de la ciudad.

“Hoy un pijaense va a estar conectado en el aeropuerto en 20-25 minutos o un genoves o un cordobés. Creo que esto es lo que hoy tenemos que apuntarle", dijo.

Dijo que otro de los proyectos son las canchas para los barrios El Paraíso y la Isabela de Armenia que apuntan a fortalecer el deporte.

“Se viene algo muy especial para el Quindío que son La Cancha, La Isabela, El Paraíso, que se vienen unos proyectos estratégicos que creo que vamos a dejarlos en estos próximos años, pero algo muy especial como arquitecto que soy, es vivienda nueva para todos los quindianos, más de 700 viviendas", mencionó.

Es de anotar que con una ofrenda floral en homenaje al departamento del Quindío se iniciaron como tal los actos protocolarios para conmemorar los 60 años.

Recordemos que la conmemoración de los 60 años del Quindío, organizada bajo la coordinación de la Secretaría de Cultura, continuará hasta el próximo 4 de julio con una agenda de actividades culturales, artísticas y académicas.

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